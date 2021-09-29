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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы дошкольных учреждений

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы дошкольных учреждений

21:46  Автор: Жанна Звягина



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека впервые разработала методологические рекомендации по организации работы дошкольных учреждений. Документ опубликован в среду в программе «Консультант Плюс».

Ведомство рекомендовало размещать дошкольные образовательные организации на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов или, за неимением такой возможности, на расстоянии не более 800 метров от зданий плотной жилой застройки. 

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Размещение организаций, реализующих программы дошкольного образования или осуществляющих присмотр и уход за детьми, рекомендуется предусматривать на первом этаже, а групповых ячеек — не выше третьего этажа с учетом возраста детей.

Ведомство рекомендовало проводить ежедневную дезинфекцию электронных игр и игрушек с использованием растворов и салфеток на спиртовой основе, а также подвергать постельные принадлежности химчистке один раз в год. В целях недопуска лиц с признаками инфекционных заболеваний в учреждение рекомендуется при входе в организацию проводить бесконтактную термометрию.

Территория при дошкольном учреждении должна быть озеленена не менее чем на 50%, говорится в проекте. Продолжительность прогулок при температуре не ниже 15 градусов должна составлять не менее 3 часов в день.

Рекомендованная продолжительность одного занятия для детей до 7 лет — от 10 до 30 минут, а дневной суммарной нагрузки — от 20 до 90 минут. Объем двигательной активности должен быть не менее 1 часа в день, а общая продолжительность сна — от 15 до 2,5 часов с учетом возраста детей. 

При 8-10 часовом пребывании в учреждении служба рекомендовала организовать 3-4 разовое питание для детей, при 11-12 часовом — 4-5 разовое питание, 13-14 часовом — 5-6 разовое питание. При этом время перерыва между отдельными приемами пищи должно быть не более 3,5 часов, говорится в документе.

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Ранее в Министерстве просвещения разработали примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, аналогичные программы в прошлом учебном году апробировали в 17 тысячах общеобразовательных учреждений.



#дети


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По материалам: pnp.ru

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