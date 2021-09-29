Счётная палата выявила о недостатки при реализации ряда госпрограмм

14:41 Автор: Александра Гуляева

Счётная палата России выявила недостатки при реализации некоторых государственных программ — в частности, не удалось достичь запланированного в 2020 году уровня повышения доступности жилья. Это из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идёт о реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

«Не достигнуто плановое значение показателя «Коэффициент доступности жилья» (план — 2,4; факт — 3,09)», — говорится в документе.

Как сообщили в Счётной палате, отклонение обусловлено увеличением стоимости жилья на рынке, а также снижением уровня среднедушевого дохода населения, связанного с распространением коронавируса.

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В то же время в прошлом году на 6,7 процента был перевыполнен плановый показатель по вводу жилья (вместо запланированных 77 миллионов квадратных метров введено 82,2 миллиона). Показатель по расселению аварийного жилья перевыполнен на 107,4 процента (расселили не 1 миллион квадратных метров, а 2,074 миллиона).

Как сообщает «Российская газета», по госпрограмме «Охрана окружающей среды» значения 17 из 62 показателей на 2019-2024 годы остаются неизменными, носят нереалистичный, статичный характер, что не даёт возможности оценить степень их влияния на достижение цели госпрограммы

Кроме того, аудиторы отметили, что в госпрограмму входит федеральный проект «Чистая страна», цель которого — эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на начало 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (191 несанкционированная свалка ТКО площадью более 1 гектара на территории 51 региона). Результатом проекта должна стать рекультивация земельных участков, на которых расположены свалки.

В то же время, по данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта «Экология» на территории субъектов оставались нерекультивированными 8 323 несанкционированных свалок отходов, в том числе 916 свалок, размещенных на территории населённых пунктов, которые входят в состав городских округов в 68 регионах.

«Таким образом, даже при достижении результата федерального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы только наиболее крупные свалки в черте городов, при этом цель, поставленная указом Президента Российской Федерации № 204, не будет достигнута», — говорится в материалах Счётной палаты.

Как заявили в ведомстве «Российской газете» порядка подтверждения прекращения негативного воздействия на окружающую среду ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда на данный момент не существует.

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«Для устранения этого пробела Минприроды разработало законопроект. Он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия», — указали аудиторы.

По госпрограмме «Юстиция» зафиксировано превышение планируемых показателей.

« В ходе анализа выполнения показателей … установлено, что в 2020 году по 31 показателю (72,1 процента) из 43 показателей фактические значения превысили плановые значения, установленные на 2026 год», — говорится в заключении Счётной палаты.

Как заявили в ведомстве, это свидетельствует в том числе о низком качестве планирования.

В Минюсте отметили, что «цели, показатели и задачи госпрограммы были полностью пересмотрены, в том числе с учетом замечаний Счётной палаты» «Показатели новой редакции госпрограммы «Юстиция», а также их плановые значения по годам реализации стали более сбалансированными и отвечают текущему состоянию дел в отрасли», — сообщили в министерстве.

Шесть показателей превышены по программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

В Минэкономразвития сообщили, что вместе с ведомствами вели работу по формированию новой системы управления госпрограммами. В рамках нового подхода их цели будут соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

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В ведомстве согласны с выводами Счётной палаты о недостатках реализации некоторых госпрограмм в 2020 году.

«При согласовании проектов госпрограмм на 2022 год, сформированных в соответствии с новой системой управления госпрограммами, указанные замечания также были отмечены Минэкономразвития и практически все были устранены ответственными исполнителями госпрограмм», — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее в Счётной палате сообщили, что Минздрав не исполнил показатели по трём из четырёх целей, установленных в государственной программе на 2020 год, исключением стала программа по снижению младенческой смертности.

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