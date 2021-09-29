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Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации

Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации

Московские медики будут получать стимулирующие выплаты за перевыполнение плана по количеству сделанных прививок. Соответствующие распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает mos.ru.

За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет будут доплачивать по 200 рублей, за привитых пациентов старше 60 лет — 400 рублей. В мэрии рассчитывают, что эти меры помогут ускорить темпы вакцинации населения, особенно возрастных людей, которые входят в группу риска.

Первым компонентом вакцины привились уже 5 млн москвичей, среди которых 1,1 млн старше 60 лет.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

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По материалам: uposters.ru

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