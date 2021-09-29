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"Состояние тяжелое": СМИ раскрыли диагноз Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку

"Состояние тяжелое": СМИ раскрыли диагноз Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку

Стало известно о состоянии 62-летней телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, которая была госпитализирована в Коммунарку. 

Как сообщает "Рен ТВ", у Ларисы Гузеевой диагностировали пневмонию. Анализ на COVID, показавший ранее отрицательный результат, провели ей несколько раз.

По данным СМИ, состояние звезды программы "Давай поженимся!" на Первом канале оценивается как тяжелое.

"Состояние Гузеевой тяжелое, но ее не помещали в реанимацию. Ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Вчера ей повторно провели несколько анализов и назначили ряд обследований", — цитируют СМИ осведомленный источник.

Напомним, Лариса Гузеева находится в Коммунарке, куда ее доставили вечером в воскресенье на машине скорой помощи.

По данным источника, Лариса Гузеева пережила "сильный стресс", поскольку боялась серьезных последствий коронавируса. В результате специалисты дали необычной пациентке успокоительное средство.

"Московский комсомолец" пишет, что Ларису Гузееву госпитализировали также с подозрением на начальное повреждение почек, а состояние артистки оценивается как тяжелое. Как отмечает издание, у телеведущей поднялась температура, при этом ей стало трудно дышать.

Еще только утром в воскресенье Лариса Гузеева публиковала в Stories видео из крымской клиники, в которой ей делали капельницу в ногу.

"Потому что вен нет ни фига. Я уже второй раз у нее — была два года назад, она запомнила, что со мной мучение", — сказала звезда о сотруднице клиники.

При этом Лариса Гузеева заявляла, что отлично себя чувствует. "Всего три дня, а уже чувствую себя обновленной и отдохнувшей между съемок", — написала артистка в инстаграме.

Незадолго до этого Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она купается несмотря на холодную воду.

Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю.

Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева рассказала, как герои "Давай поженимся!" доводят ее до слез.

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По материалам: uposters.ru

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