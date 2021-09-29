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Спецслужбы Польши пожаловались на пошлые фразы белорусских пограничников

Спецслужбы Польши пожаловались на пошлые фразы белорусских пограничников

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил белорусских пограничников в усилении провокаций в адрес польских военных на фоне обострения ситуации с нелегальными мигрантами. По его мнению, таким образом они пытаются вынудить страну применить силу и привлечь этим внимание международной общественности.

Чиновник заявил, что белорусы стреляют холостыми патронами, имитируют бросание гранат, а также повредили забор, который поляки строят для защиты своей территории от нелегалов. Такие провокационные действия наблюдаются уже в течение нескольких недель, отметил министр.

"Провокации заключаются в воздействии на моральное состояние солдат и офицеров, оскорблениях их пошлыми фразами, обвинениях в использовании фашистских методов", — передает слова Жарина "Польское радио".

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае — президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком на фоне очередных проблем в отношениях с Западом. Польша и страны Прибалтики начали подозревать белорусских пограничников в специальной переброске иностранцев к границе.

Ранее Ruposters писал, что польские власти опасаются "миграционного удара" по Европе со стороны России.

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По материалам: uposters.ru

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