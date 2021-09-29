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Средний балл у абитуриентов педагогических вузов в 2021 году увеличился

Средний балл у абитуриентов педагогических вузов в 2021 году увеличился

В 2021 году в педагогические вузы поступили молодые люди с более высокими средними баллами единого государственного экзамена, чем годом ранее. Об этом рассказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев в ходе пленарного заседания Российского профессорского форума – 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы», информирует Минпросвещения России.

«Очень важно повысить качество образования ребят, которые выбирают в своей жизни педагогику. Мы очень пристально следим за этим процессом. И вопрос увеличения среднего балла поступающих в педвузы для нас очень важен. В этом году пусть и ненамного, но это увеличение произошло», – подчеркнул Александр Бугаев.

Первый заместитель Министра уточнил, что особое внимание уделяется улучшению материально-технической базы педагогических вузов, и это тоже стало одним из факторов, привлекающих абитуриентов в эти учебные заведения.

В ближайшие два года на капремонт и техническое оснащение педвузов будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. В педвузах страны также отрываются межфакультетские технопарки для студентов, школьников и молодых учителей.

Кроме того, ведётся масштабная работа по формированию воспитательной составляющей в образовательном процессе.

«Министерством разработаны и утверждены соответствующие типовые программы по воспитанию, которые без переработки могут применять школы», – отметил Александр Бугаев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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