Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская

Вадим Карасев

Продолжаем знакомиться с представителями нового поколения модников и сегодня переходим к представителям известных семей. Если тиктокеры из предыдущих выпусков рубрики прославились своими роликами или песнями, то вот имена этих зумеров многим были хорошо знакомы и до того, как те успели что-то сделать сами, ведь они просто были детьми известных родителей. И сегодня предлагаем разобрать образы 20-летней Ульяны Добровской, дочери Ренаты Литвиновой.

Кто: Ульяна Добровская (@ulianadobrovskaya), 20 лет

Чем известна: дочь Ренаты Литвиновой, начинающий дизайнер, актриса

О том, благо или бремя родиться в знаменитой семье, можно спорить долго — сторонние наблюдатели позавидуют, непосредственные участники наверняка найдут на что пожаловаться. Но фактом является то, что сравнений со своими родителями детям не избежать, особенно если те решили пойти по их стопам в карьере (и, надо сказать, риск этих сравнений мало кого останавливает).





Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Ульяна пока пытается стать дизайнером и учится в Королевской школе изящных искусств в Антверпене, но параллельно пробует себя и в качестве модели, и в качестве актрисы (в мамином фильме "Северный ветер").





Ульяна Добровская и Антон Шагин в фильме "Северный ветер"

Учитывая, что Добровская и внешне весьма похожа на Литвинову, от сравнений и вовсе деваться было бы некуда. Ну а если их не избежать, то этой похожести остается только поддаться. Ульяна тоже избрала для себя образ холодной отстраненной блондинки, который когда-то прославил и ее маму, так что без фирменной красной помады на некоторых фотосессиях дело тоже не обходится.









Вот только Рената 2.0 получается, конечно, с поправкой на время — дымка образов див Голливуда 1930—40-х годов давно рассеялась, проступил хайп модной тусовки. Впрочем, учитывая, что и сама Рената давно променяла винтажные горжетки на Balenciaga и Gucci, мама и дочь вместе выглядят снова весьма органично. По крайней мере, по части моды конфликта поколений тут точно быть не должно.













Любовь к эстетике Демны Гвасалии явно дело семейное, ведь узнаваемые широкоплечие силуэты Ульяна перенесла и в коллекцию для Московского метрополитена, которую она вместе с коллегой Федором Дьяконовым презентовала в этом году. Результат творчества Ульяны-дизайнера представляла Ульяна-модель — девушка сама вышла на подиум, причем в весьма эффектном образе. Добровская дефилировала с обнаженной грудью и была выкрашена красной краской.

Поддержала творческое начинание дочери и мама — Рената также приняла участие в показе, продемонстрировав самый "демновский" образ коллекции.





Ульяна Добровская на презентации своей коллекции





Рената Литвинова на показе коллекции Ульяны Добровской





В имидже Ульяны за несколько лет взросления произошли весомые изменения. Ведь еще пару лет назад она приходила на Бал Tatler в образе диснеевской принцессы и снималась с мамой для глянца в цветочных платьях.













Сегодня Ульяна любит яркий макияж и снимается для лукбука Vetements, а для модных фотосессий уже позирует в Bottega Veneta, WOS и Gucci. В обычной жизни она часто носит трендовые вещи оверсайз, сочетает монохромные вещи с крупными аксессуарами и украшениями и явно любит длину мини.

























































Любовь Инжиневская и Ульяна Добровская

Казалось бы, к образу модной интеллектуалки из тусовки уже проложена прямая магистраль, но с этого маршрута Ульяна иногда резко сворачивает. Новая дорога ведет ее туда же, куда и других представительниц нового модного поколения — в старые мужские журналы, которые вопреки всем "новым этикам" все еще существуют. И, похоже, все еще являются желанным (или, по крайней мере, неизбежным) этапом пути юных звезд. И если Клава Кока и Настя Ивлеева выбрали Playboy, то Ульяна предпочла страницы Maxim. "Какой сейчас год?" — хотелось, конечно, уточнить, но предположим, что каждый возвращает нулевые как может.













А вам нравится Ульяна Добровская?

Надя Бесчетникова