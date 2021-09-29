Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская

Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская

Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская

Продолжаем знакомиться с представителями нового поколения модников и сегодня переходим к представителям известных семей. Если тиктокеры из предыдущих выпусков рубрики прославились своими роликами или песнями, то вот имена этих зумеров многим были хорошо знакомы и до того, как те успели что-то сделать сами, ведь они просто были детьми известных родителей. И сегодня предлагаем разобрать образы 20-летней Ульяны Добровской, дочери Ренаты Литвиновой.

Кто: Ульяна Добровская (@ulianadobrovskaya), 20 лет

Чем известна: дочь Ренаты Литвиновой, начинающий дизайнер, актриса

О том, благо или бремя родиться в знаменитой семье, можно спорить долго — сторонние наблюдатели позавидуют, непосредственные участники наверняка найдут на что пожаловаться. Но фактом является то, что сравнений со своими родителями детям не избежать, особенно если те решили пойти по их стопам в карьере (и, надо сказать, риск этих сравнений мало кого останавливает).


Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Ульяна пока пытается стать дизайнером и учится в Королевской школе изящных искусств в Антверпене, но параллельно пробует себя и в качестве модели, и в качестве актрисы (в мамином фильме "Северный ветер").


Ульяна Добровская и Антон Шагин в фильме "Северный ветер"

Учитывая, что Добровская и внешне весьма похожа на Литвинову, от сравнений и вовсе деваться было бы некуда. Ну а если их не избежать, то этой похожести остается только поддаться. Ульяна тоже избрала для себя образ холодной отстраненной блондинки, который когда-то прославил и ее маму, так что без фирменной красной помады на некоторых фотосессиях дело тоже не обходится.



Вот только Рената 2.0 получается, конечно, с поправкой на время — дымка образов див Голливуда 1930—40-х годов давно рассеялась, проступил хайп модной тусовки. Впрочем, учитывая, что и сама Рената давно променяла винтажные горжетки на Balenciaga и Gucci, мама и дочь вместе выглядят снова весьма органично. По крайней мере, по части моды конфликта поколений тут точно быть не должно.




 



Любовь к эстетике Демны Гвасалии явно дело семейное, ведь узнаваемые широкоплечие силуэты Ульяна перенесла и в коллекцию для Московского метрополитена, которую она вместе с коллегой Федором Дьяконовым презентовала в этом году. Результат творчества Ульяны-дизайнера представляла Ульяна-модель — девушка сама вышла на подиум, причем в весьма эффектном образе. Добровская дефилировала с обнаженной грудью и была выкрашена красной краской.

Поддержала творческое начинание дочери и мама — Рената также приняла участие в показе, продемонстрировав самый "демновский" образ коллекции.


Ульяна Добровская на презентации своей коллекции


Рената Литвинова на показе коллекции Ульяны Добровской


В имидже Ульяны за несколько лет взросления произошли весомые изменения. Ведь еще пару лет назад она приходила на Бал Tatler в образе диснеевской принцессы и снималась с мамой для глянца в цветочных платьях.




Сегодня Ульяна любит яркий макияж и снимается для лукбука Vetements, а для модных фотосессий уже позирует в Bottega Veneta, WOS и Gucci. В обычной жизни она часто носит трендовые вещи оверсайз, сочетает монохромные вещи с крупными аксессуарами и украшениями и явно любит длину мини.















Любовь Инжиневская и Ульяна Добровская

Казалось бы, к образу модной интеллектуалки из тусовки уже проложена прямая магистраль, но с этого маршрута Ульяна иногда резко сворачивает. Новая дорога ведет ее туда же, куда и других представительниц нового модного поколения — в старые мужские журналы, которые вопреки всем "новым этикам" все еще существуют. И, похоже, все еще являются желанным (или, по крайней мере, неизбежным) этапом пути юных звезд. И если Клава Кока и Настя Ивлеева выбрали Playboy, то Ульяна предпочла страницы Maxim. "Какой сейчас год?" — хотелось, конечно, уточнить, но предположим, что каждый возвращает нулевые как может.




А вам нравится Ульяна Добровская?


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская
Стиль зумеров и тиктокеров: как одевается дочь Ренаты Литвиновой
В Сальвадоре будут использовать энергию вулканов для майнинга криптовалюты
В Сальвадоре будут использовать энергию вулканов для майнинга
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время
Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя
Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»
Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»
Владимир Путин поручил обеспечить массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество
Владимир Путин поручил обеспечить массовое вовлечение школьников в
До конца 2025 года «Артек» примет более 200 тысяч детей
До конца 2025 года «Артек» примет более 200 тысяч детей
Владимир Путин поручил обеспечить поддержку школьного познавательного туризма
Владимир Путин поручил обеспечить поддержку школьного познавательного
Доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100% – Андрей Пудов
Доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет
В Подмосковье в сентябре свыше 2,5 тыс. родителей проверили качество питания в школах
В Подмосковье в сентябре свыше 2,5 тыс. родителей проверили качество
Технологии на страже климата
Технологии на страже климата
Пьяный мужчина заблудился в лесу и отправился искать самого себя
Пьяный мужчина заблудился в лесу и отправился искать самого себя

Топ на сегодня

Что делать, если ваша работа вытягивает из вас все силы
Что делать, если ваша работа вытягивает из вас все силы
Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй Джаггер, Росси Де Пальма на показе Saint Laurent
Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый корабль
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый
В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за их счет будку с голыми стенами за 161 тысячу рублей
В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за

Еще по теме

"Бал дебютанток — 2016": онлайн-трансляция
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская представила свою дебютную коллекцию одежды (для московского метро)
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна снялась обнаженной для мужского журнала
Дочь Ренаты Литвиновой пыталась соблазнить Константина Хабенского