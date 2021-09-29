Таро-прогноз на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Таро-прогноз — отличный помощник, ведь благодаря своевременным подсказкам карт Знаки Зодиака смогут запланировать дела на всю неделю и избежать досадных промахов. Советы старших Арканов помогут привлечь в жизнь счастье и процветание.

Карты Таро помогают преодолевать трудности, заранее планировать дела и обходить стороной неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с раскладами на октябрь 2021 года, чтобы второй месяц осени принес лишь позитивные перемены и стал временем для новых успехов и заслуженных наград.

Овен





В начале октября Овнам важно бороться с дурными привычками и всем тем, что мешает счастливой жизни. Аркан «Дьявол» указывает на испытания, пройдя которые, Овны смогут освободиться от любого негатива, если будут полагаться на лучшие черты характера.

По карте «Звезда» Овны могут не переживать за исход затеянных дел — все пройдет без проблем, если сосредоточиться, не торопить события и не менять тактику. Привлечь успех поможет и программирование сознания.

«Мир» в раскладе — карта, указывающая на позитивное завершение октября. Аркан говорит о долгожданной победе, гармонии с собой и внешним миром, а также обретении своего места под солнцем.

Телец





Карта «Правосудие» отвечает за ясность и объективность. По ней Тельцам важно начать октябрь с честных поступков, чтобы в будущем не сталкиваться с работой над ошибками. Аркан сулит успехи, если подходить к решению насущных вопросов со всей ответственностью.

Аркан «Суд» говорит о том, что в середине месяца Тельцы смогут справиться с трудными делами, поставить точку в тянущихся проектах и обрести уверенность. По этой карте нельзя полагаться на волю случая: ковать железо нужно, пока оно горячо.

«Звезда» в раскладе на конец октября — карта, указывающая на верно выбранный путь или стратегию. Тельцы могут не сомневаться в том, что поступают верно, а значит, можно смело заниматься намеченными делами и положиться на судьбу.

Близнецы





Карта «Звезда» открывает октябрь, указывая Близнецам на скорое достижение цели. По этому Аркану препятствий на пути не будет, если с оптимизмом смотреть в будущее и не сворачивать с выбранного пути.

Аркан «Колесница» указывает на период, когда Близнецы смогут совершить рывок. По этой карте нельзя медлить, чтобы не упустить перспективных возможностей, а также сомневаться: у Близнецов есть необходимые знания, чтобы справиться с поставленными задачами.

По карте «Суд» Близнецы в конце месяца смогут освободиться от всего, что мешает на пути к счастью. Это могут быть тянущиеся из прошлого дела, незакрытые вопросы, а также изжившие себя деловые или романтические отношения.

Рак





Аркан «Правосудие» призывает Раков начать месяц с борьбы. На пути будут встречаться соблазны или испытания, которые важно пройти с честью, чтобы не опорочить репутацию и не отдалиться от поставленных задач.

По карте «Смерть» Ракам не стоит переживать за будущее: Аркан указывает на переходный период, когда нужно очиститься от негатива, попрощаться с устаревшими планами и подготовиться к грядущим переменам.

В конце октября по карте «Императрица» Раки смогут насладиться каждым днем своей жизни. Аркан говорит о позитивном развитии событий, налаживании отношений и новых возможностях, упускать которые не имеет смысла.

Лев





Львы в начале месяца смогут увидеть результаты приложенных ранее усилий. Аркан «Суд» говорит не только об избавлении от проблем, но и о том, что настало время отвечать за поступки недавнего прошлого, а значит, результаты будут равны проделанной работе.

Аркан «Верховная жрица» призывает Львов к неторопливой работе и вдумчивому анализу. В середине месяца на первое место выйдет интуиция, благодаря которой будет проще ориентироваться в происходящих событиях и принимать верные решения.

Завершает октябрь карта «Повешенный», по которой Львам предстоит на время изолироваться от внешнего шума. Такая тактика поможет найти ответы на сложные вопросы, скорректировать планы и отказаться от того, что больше не получит развития.

Дева





Аркан «Императрица» призывает Дев не отчаиваться, если конечная цель еще не достигнута. По этой карте победа придет в срок, а значит, можно успокоиться и продолжать работу над проектом или поставленной задачей.

«Звезда» в раскладе — карта, предвещающая позитивные перемены. Аркан символизирует счастливый случай, который приведет Дев к победе над любыми трудностями, если они будут привлекать позитивные мысли и настроятся на успех.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости уединения. Девы в конце октября смогут восстановить силы дома или в санатории, поразмышлять о будущем, запланировать что-то новое и скорректировать цели.

Весы





По карте «Суд» Весы в начале месяца будут пожинать плоды своей работы. Аркан указывает на благополучный исход событий, если не было обмана и попыток схитрить, поэтому Весы должны быть готовы не только к награде, но и к работе над промахами.

В середине месяца Весы должны быть предельно честными и внимательными. Карта «Правосудие» говорит о том, что идти на сделки со своей совестью не получится — отвечать придется за каждое слово и действие, поэтому так важно оставаться собранными и нести ответственность.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта непредвиденных событий. По этому Аркану в конце октября Весов ждет ситуация, повлиять на которую с наскока не получится. К победе приведут обдуманные действия и понимание всей картины происходящего.

Скорпион





По карте «Колесо фортуны» Скорпионов ждут непредвиденные ситуации, в которые лучше не вмешиваться на первых порах. Даже если кажется, что все идет не по плану, стоит выждать время: пыль осядет, и события примут конкретные очертания.

Карта «Маг» призывает Скорпионов к активности. По этому Аркану проявление творческих способностей пойдет на пользу, как и новые идеи, которые найдут воплощение в жизни. Медлить и бояться нельзя — конкуренты не дремлют.

Аркан «Умеренность» говорит о спокойном завершении месяца, когда Скорпионы смогут расслабиться после напряженной работы и спокойно заняться намеченными делами. Успех не обойдет стороной, если оставаться в гармонии с собой и окружающим миром.

Стрелец





«Башня» в раскладе на начало октября — карта, призывающая отказаться от витания в облаках. Стрельцы стоят на пороге новых открытий, и для того, чтобы впустить в жизнь позитивные перемены, важно объективно оценивать свои силы и трудиться над строительством успешного будущего.

По карте «Иерофант» в приоритете должны быть четкие планы. Стрельцам стоит составить списки задач, чтобы успеть все в срок и не упустить важных мелочей, из которых строится будущий успех и положенная за усилия награда.

Аркан «Верховная жрица» призывает Стрельцов не останавливаться в развитии и обязательно практиковаться, чтобы не только слышать доводы разума, но и уметь различать внутренний голос. Предчувствия помогут обрести понимание происходящего и без труда добиваться всего, что нужно для счастья.

Козерог





Карта «Императрица» указывает на позитивное развитие событий, однако Козерогам не стоит спешить. Халатное отношение к обязанностям может привести к проблемам, поэтому так важно оставаться вдумчивыми и уравновешенными.

Аркан «Звезда» служит путеводной нитью, и Козероги могут спокойно заниматься своими делами, зная, что преуспеют. Секрет успеха прост: быть увлеченными своим делом и не сворачивать с выбранного пути.

По карте «Дурак» Козерогам нельзя халатно относиться к происходящему в их жизни. Внимательность и наблюдательность помогут не оступиться и не навлечь на себя дополнительных проблем.

Водолей





Аркан «Луна» призывает Водолеев начать месяц с работы над собой. Внутренние сомнения и страхи будут мешать привлечению счастья, а значит, от них нужно избавиться как можно скорее, чтобы обрести уверенность и гармонию.

По карте «Иерофант» Водолеям предстоит обдумать действия перед тем, как сделать первый шаг навстречу к своей мечте. Правильно расставленные приоритеты ускорят осуществление задуманного.

В конце месяца по карте «Повешенный» Водолеям не стоит торопиться с решениями: некоторые из планов могут не сбыться или осуществиться не так, как было задумано. Для привлечения успеха Водолеям важно обдумывать свои действия.

Рыбы





Аркан «Смерть» призывает Рыб начать второй месяц осени активно и без сожалений. Карта указывает, что настала пора проститься с прошлым, отказаться от несбыточных планов и поставить перед собой реальные задачи.

По карте «Императрица» Рыб ждут перемены, однако они не наступят в одно мгновение. Совет Аркана — набраться терпения и не торопиться, чтобы не спугнуть свою удачу и не зайти в тупик из-за поспешных действий.

Карта «Суд» означает успех и прорыв. По этому Аркану Рыбы смогут поставить на место своих обидчиков и обойти конкурентов, если не будут медлить. По этой карте важно действовать честно, чтобы не навлечь на себя неприятностей.