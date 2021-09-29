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Технологии на страже климата

Технологии на страже климата
Экологическая тема остаётся в актуальной повестке дня во всём мире

18:14  Автор: Павел Волин



Если отбросить белый шум радикальных около-экологов вроде Греты Тунберг и страшилки американских и европейских политиков об угрозе энергетической зависимости от России, можно отметить, что сегодня существует действительно серьёзный пласт научных исследований и технологических разработок, которые способны в достаточно близкой перспективе в корне изменить экологическое лицо промышленности и энергетики.

Россия подписала в 2019 году Парижское соглашение по климату — конвенцию ООН об изменении климата, регулирующую меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Документ пусть неоднозначный и вызывающий много критики, но на сегодня являющийся основным международным пактом. Россия делает всё, чтобы выполнять подписанные обязательства. На достижение основных целей Парижского соглашения направлен, в частности, реализуемый в нашей стране национальный проект «Экология». Одной из его важнейших составляющих является федеральный проект «Наилучшие доступные технологии».

Этот проект охватывает все сферы — промышленность, металлургию, энергетику и прочие. Чрезвычайная важность проекта в том, что он консолидирует в себе меры, способствующие выполнению страной положений Парижского соглашения, снижению нагрузки от экономики на окружающую среду, при одновременном усилении технологического лидерства России и сохранении ею энергетической и экономической независимости и устойчивости.

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко считает, что «сейчас в стране есть всё — и воля, и желание, и инструменты, чтобы экологическая повестка стала эффективной и реализуемой», и необходимо помнить «о балансе — о сокращении выбросов парниковых газов с учётом потенциала снижения энергоёмкости и ресурсоёмкости отраслей экономики при обеспечении устойчивого и сбалансированного развития страны».

Программа НДТ — это, по сути, разработанные для предприятий зелёные стандарты и справочники по внедрению НДТ. Первые справочники появились ещё в 2015 году. Промышленные и энергетические предприятия постоянно модернизируются. По словам Виктории Абармченко, в программы модернизации, несмотря на пандемию, бизнес вложил 78 млрд рублей, а выбросы снизились на 71 тыс. тонн.

Технологических новаций сегодня множество. В газовой отрасли это, например, совершенствование способов предотвращения и ликвидации утечек метана с применением беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов. В нефтяной отрасли — повышение доли использования попутного нефтяного газа. При этом, отмечает министр энергетики РФ Николай Шульгинов, в снижении углеродного следа участвуют и объекты генерации — начиная с 2010 года выбросы парниковых газов от деятельности тепловых электростанций сокращены на 14,8%, или на 81,4 млн тонн СО2-эквивалента. Кстати, Виктория Абрамченко называет три ключевых загрязнителя: промышленность, угольные котельные и транспорт. Древние чадящие угольные котельные — действительно бич многих городов, и эта проблема решается в той же Сибири, где эти мелкие котельные закрываются, а жители и промобъекты подключаются к сетям крупных современных тепловых станций.  С точки зрения снижения парниковых выбросов особое внимание, конечно же, нужно уделять метану, который почти в 30 раз парниковее, чем углекислый газ (СО2). И такие технологии на добывающих предприятиях существуют и, что немаловажно, продуктивно применяются.


Ещё одно технологическое направление — повышение энергетической эффективности в отраслях экономики, которое позволит предотвратить выбросы парниковых газов, оцениваемые в 20% от текущей эмиссии.

Конечно, при выполнении своих обязательств по Парижскому соглашению не нужно забывать и про политическую составляющую — ведь одним из ключевых факторов форсирования целого ряда неочевидных прожектов европейскими и американскими политиками является идея снижения роли России на мировом энергетическом рынке и повышение её зависимости от так называемых мировых трендов.

Виктория Абрамченко уверена: «Нужно активно отстаивать наши интересы на международной арене в рамках климатической повестки. Этому тоже нужно уделять большое внимание, переговорщики у нас должны быть зубастые, ориентированные на интересы нашей страны».

Для западных политиков активное развитие в стране программы НДТ — как красная тряпка для быка. Потому что возникает вопрос: зачем предлагать закрывать надёжные действующие предприятия и электростанции, если их можно модернизировать и они будут давать, например, дешёвую и экологичную при этом энергию? Россия, например, на первом месте в мире по возможности улавливания СО2 — газ можно закачивать в отработанные нефтегазовые пласты и шахты. Чем не возможность с лихвой перевыполнить свои обязательства по сокращению выбросов париковых газов? Безусловно, что программы модернизации ­требуют серьёзных совместных инвестиций от бизнеса и от государства, но эти затраты на порядки меньше, чем от разрушения стабильной экономики и потери энергетического суверенитета. Поэтому и первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов на недавнем совещании председателя Правительства с вице-премьерами отметил необходимость ускорить технологическую модернизацию отраслей экономики, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий, для того чтобы обеспечить России лидерство в процессах глобального энергетического перехода.



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По материалам: pnp.ru

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