В Амурской области позаботятся о сохранности зерна

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Границы территории опережающего развития «Белогорск» расширят для модернизации элеватора. Соответствующее постановление правительства от 18 сентября 2021 года №1571 вступает в силу с 29 сентября.

Как следует из текста документа, границы территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» в Амурской области расширят за счёт включения в неё новых земельных участков.

Это нужно, чтобы создать условия для реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево.

Современный зерновой элеватор — это целый промышленный комплекс, предназначенный для приёма, подготовки, хранения и отгрузки зерна.

Ранее власти Амурской области отчитались, что в 2020 году собрали более 417 тысяч тонн зерна, что на 15,4 процента больше, чем годом ранее.

Законы, вступающие в силу с 29 сентября

Завершить работы на объекте планируется в 2022 году. Благодаря этому в экономику региона поступит не менее 130 миллионов рублей частных инвестиций.

ТОР «Белогорск» была создана в Приамурье в 2015 году. Сейчас в ней зарегистрированы шесть резидентов. Основная направленность территории опережающего развития — агропромышленная.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

#сельское хозяйство

479