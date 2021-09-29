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В Амурской области позаботятся о сохранности зерна

В Амурской области позаботятся о сохранности зерна

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Границы территории опережающего развития «Белогорск» расширят для модернизации элеватора. Соответствующее постановление правительства от 18 сентября 2021 года №1571 вступает в силу с 29 сентября.

Как следует из текста документа, границы территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» в Амурской области расширят за счёт включения в неё новых земельных участков.

Это нужно, чтобы создать условия для реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево.

Современный зерновой элеватор — это целый промышленный комплекс, предназначенный для приёма, подготовки, хранения и отгрузки зерна.

Ранее власти Амурской области отчитались, что в 2020 году собрали более 417 тысяч тонн зерна, что на 15,4 процента больше, чем годом ранее.

Законы, вступающие в силу с 29 сентября


Завершить работы на объекте планируется в 2022 году. Благодаря этому в экономику региона поступит не менее 130 миллионов рублей частных инвестиций.

ТОР «Белогорск» была создана в Приамурье в 2015 году. Сейчас в ней зарегистрированы шесть резидентов. Основная направленность территории опережающего развития — агропромышленная.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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