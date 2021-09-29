В финал IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» вышли 20 участников

Экспертное жюри проводимого Министерством просвещения конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» определило двадцать финалистов состязания, чьи методики преподавания и результаты работы признаны наиболее яркими и соответствующими современным требованиям, информирует пресс-служба ведомства.

Финалисты IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021»:

- Авдошина Ирина Владимировна (Севастополь),

- Бормин Андрей Сергеевич (Москва),

- Васенёва Анна Геннадьевна (Тверская область),

- Зарубина Надежда Михайловна (Красноярский край),

- Зыкова Ольга Владимировна (Новосибирская область),

- Ильдеркина Светлана Николаевна (Чувашская Республика),

- Ильина Ирина Владимировна (Архангельская область),

- Кленова Светлана Владимировна (Рязанская область),

- Крылова Оксана Георгиевна (Ставропольский край),

- Ларина Александра Валерьевна (Свердловская область),

- Лупач Светлана Ивановна (Саратовская область),

- Первухина Анна Олеговна (Челябинская область),

- Полякова Елена Михайловна (Ленинградская область),

- Резанова Марина Николаевна (Воронежская область),

- Самарина Ольга Мстиславовна (г. Санкт-Петербург),

- Степанова Марина Владимировна (Тюменская область).

Теперь им предстоит участие в финале, который пройдет 1-5 октября. Награждение абсолютного победителя конкурса состоится на сцене Государственного Кремлёвского дворца в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года-2021».

Всего на конкурс было подано 67 заявок от учителей-дефектологов дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи из разных регионов России.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» является практической программой, ориентированной на повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования, развитие Службы практической психологии образования, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической направленности, эффективности, конкурентоспособности российского образования.

Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования России, повышения престижа психологической службы в системе образования в Российской Федерации.

Учредители конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России».