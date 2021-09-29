В Китае растёт интерес к чтению книг

10:10 Автор: Иван Антонов, Пекин

В период с 2016 по 2020 годы средний коэффициент читающего населения в Китае (количество граждан, прочитывающих минимум одну книгу в год) вырос с 79,9 процента до 81,3 процента. Такой вывод содержится в представленном в Пекине отчёте о реализации пятилетнего плана по защите прав человека в КНР.

Такого результата, по мнению авторов документа, удалось достичь во многом благодаря общегосударственной программе по стимулированию интереса к чтению, которая реализовывалась в КНР в период с 2016 по 2020 годы в рамках 14-го пятилетнего плана социально-экономического плана развития Китая. Она включала совершенствование системы издания книг, стимулирование интереса к чтению через проведение соответствующих фестивалей, форумов и других мероприятий.

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Кроме этого, центральными и региональными властями предпринимались дополнительные шаги для продвижения чтения в массы. Это, в частности, развитие литературных онлайн-платформ, строительство новых библиотек, а также открытие новых книжных магазинов. Особый акцент был сделан на сельской местности, где у граждан заметно меньше возможностей для саморазвития, нежели, чем в крупных городах.

Профессор Юго-Западного университета политики и права Чжао Шукунь в ходе брифинга отметила, что развитие интереса к чтению — одна из важных задач правительства КНР по повышению образовательного уровня населения. При этом власти не обходят вниманием людей с ограниченными возможностями, для которых создаётся адаптированный контент, подчеркнула эксперт.

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