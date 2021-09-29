Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Кремле указали на признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

В Кремле указали на признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

В Кремле указали на признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

13:47  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Действия видеохостинга YouTube по отношению к российскому телеканалу RT связаны с цензурой, в них есть признаки нарушения законов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT. Об этом в среду сообщает ТАСС.

Ранее YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Причиной якобы стало нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», — сказал Песков.

YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT


Представитель Кремля не исключил, что YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы

«Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, терпимость властей к таким нарушениям закона, которые совершил YouTube по отношению к российскому телеканалу, должна быть нулевой.

МИД России предложит принять меры против немецких СМИ после блокировки каналов RT


Ранее в Google объяснили удаление двух каналов немецкого подразделения телеканала RT в YouTube распространением ложных сведений о коронавирусе. Там сообщили, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении «ложной медицинской информации о COVID-19», что привело к приостановке его прав на публикацию видео. По мнению компании, после этого владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал».

Между тем в Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. В ведомстве также напомнили, что видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания. По закону за такие действия компании может грозить штраф до одного миллиона рублей, а при повторном отказе разблокировать каналы RT — до трёх миллионов.



#санкции #IT #СМИ


30
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
В «Сколково» построят инновационную школу на 825 мест
В «Сколково» построят инновационную школу на 825 мест
В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей по программе «Земский учитель»
В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей по программе
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» дадут мастер-классы в педвузах страны
Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» дадут мастер-классы в
В Волгоградской области еще 150 человек вступили в ряды патриотического движения «Юнармия»
В Волгоградской области еще 150 человек вступили в ряды
В финал IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021» вышли 20 участников
В финал IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной Гагариной и битве за опеку над дочерью
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной
Кашель, слабость и температура: СМИ сообщили о состоянии Гузеевой в Коммунарке
Кашель, слабость и температура: СМИ сообщили о состоянии Гузеевой в
Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в

Топ на сегодня

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового
Назначение гибкой сильфонной подводки
Назначение гибкой сильфонной подводки
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель,
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на покупку Саакашвили билета до Тбилиси
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на

Еще по теме

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку каналов RT
Выяснено отношение Кремля к Telegram-каналам
Скандальное видео о сыне Трампа было удалено с YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT