В Кремле указали на признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT

13:47 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Действия видеохостинга YouTube по отношению к российскому телеканалу RT связаны с цензурой, в них есть признаки нарушения законов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT. Об этом в среду сообщает ТАСС.

Ранее YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Причиной якобы стало нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», — сказал Песков.

YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT

Представитель Кремля не исключил, что YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы

«Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, терпимость властей к таким нарушениям закона, которые совершил YouTube по отношению к российскому телеканалу, должна быть нулевой.

МИД России предложит принять меры против немецких СМИ после блокировки каналов RT

Ранее в Google объяснили удаление двух каналов немецкого подразделения телеканала RT в YouTube распространением ложных сведений о коронавирусе. Там сообщили, что RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении «ложной медицинской информации о COVID-19», что привело к приостановке его прав на публикацию видео. По мнению компании, после этого владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал».

Между тем в Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. В ведомстве также напомнили, что видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания. По закону за такие действия компании может грозить штраф до одного миллиона рублей, а при повторном отказе разблокировать каналы RT — до трёх миллионов.

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