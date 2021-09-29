В МВД России предупредили нелегальных мигрантов о депортации

17:50 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Иностранцев, находящихся в России нелегально, после 30 сентября могут выдворить с территории России или применить к ним другие меры административного воздействия, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова на пресс-конференции. Об этом сообщает в среду РИА «Новости».

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволил всем иностранцам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. При этом иностранцам-нарушителям предоставили возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось, в последний раз до 30 сентября.

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«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации», — сказала Казакова.

Отвечая на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она заявила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.

По её словам, для тех иностранцев, что находятся в России легально, после 30 сентября не изменится ничего. Как подчеркнула Казакова, мигранты, которые находятся на российской территории законно, «могут спокойно работать» и не переживать.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Правительство озабочено нехваткой гастарбайтеров в целом ряде отраслей, однако меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься на постоянной основе.

#мигранты #документы

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