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В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа

В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа

В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа, сообщает ГТРК «Вятка». 

До 30 сентября на площадке Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина в очной программе примут участие более 300 педагогов ПФО, в режиме онлайн к трансляции подключатся более 5 тысяч работников сферы образования. Форум рассчитан на педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб» и открытых  в рамках нацпроекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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