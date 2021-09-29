В Подмосковье в сентябре свыше 2,5 тыс. родителей проверили качество питания в школах

В Подмосковье в сентябре свыше 2,5 тысячи родителей проверили качество питания в школах, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«С начала учебного года более 2,5 тысячи родителей Подмосковья приняли участие в проекте «Родительский контроль». Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях. Мы получили 97% положительных отзывов», – рассказала заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что губернаторский проект реализуется уже второй год.

«Мы фиксируем большой интерес к нему родителей. Качество школьного питания в регионе находится на особом контроле, и здорово, когда к этому вопросу подключаются и родители. Записаться на проверку очень просто. Это можно сделать либо через Школьный портал, либо по телефону, указанному на сайте школы. Предусмотрена и обратная связь: можно оставить отзыв на Школьном портале или отсканировать QR-код, который есть в каждой школе. Замечания и предложения от родителей не остаются без внимания», – отметила Ирина Каклюгина.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.