В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»

В Московской области в городском округе Подольск прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», сообщает пресс-служба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

В игре приняли участие 511 девушек – это 73 команды из 34 муниципальных образований.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный отметил, что аналогов этому турниру в России нет. Состязание проходит уже третий год подряд, и с каждым разом интерес к соревнованиям только возрастает.

В числе заданий на состязаниях – привести в боевую готовность пистолет Макарова, убить цель в электронном тире, поразить соперника лазерной пушкой. В викторине судьи проверили участниц на знание истории России, в марш-броске оценили их выносливость и командный дух, а на «зараженной территории» – порядок действий при утечке радиации или химическом заражении.

Первое место по итогам всех этапов у команды «Патриоты Подолья» из городского округа Подольск. Серебро разделили ступинская «Звезда» и «Сталь» из Электростали, бронза сразу у трех команд: «Крепости» из Можайска, «Разведчиков» из Домодедова и «Витязей» из Чехова.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.