В Сальвадоре будут использовать энергию вулканов для майнинга криптовалюты

Вадим Карасев

В Сальвадоре на одной из электростанций, использующей геотермальные источники для выработки электроэнергии, начали подключать оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом в Twitter рассказал президент страны Найиб Букеле, показав ролик с установкой соответствующих устройств.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники электростанции работают над подключением ASIC-майнеров. Также на видео запечатлены грузовые контейнеры с электроникой, прибывающие на объект.

First steps...



🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021

"Первые шаги", - написал комментарий под видео Букеле и добавил хэштег #Bitcoin.

Ранее Ruposters писал, что Сальвадор стал первой страной в мире, предоставившей биткоину статус официального платежного средства.