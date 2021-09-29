В «Сколково» построят инновационную школу на 825 мест

Правительство Москвы и Центр развития результативного образования подписали концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы на территории Инновационного центра «Сколково».

Школа рассчитана на 825 учеников, на ее базе будет организовано не менее 150 рабочих мест.

В образовательной организации будет создана безбарьерная среда с многофункциональными пространствами для обучения, практической работы и отдыха.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил важность реализации таких проектов, а также потенциал государственно-частного партнерства в строительстве образовательных организаций.



«С точки зрения образования создается не просто общеобразовательная школа – закладывается необходимая база, которая не только станет фундаментом для высшего образования, но и поможет раскрыть потенциал учеников. Надеемся, новая школа гармонично впишется в образовательный контур «Сколково», который позволяет реализовать нестандартные образовательные практики и новые подходы к поиску талантов», – прокомментировал он.