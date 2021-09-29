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В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за их счет будку с голыми стенами за 161 тысячу рублей

В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за их счет будку с голыми стенами за 161 тысячу рублей

В Удмуртии руководитель Глазовского района Вячеслав Сабреков заявил об "осуществлении мечты людей" в связи с появлением в деревне Кабаково будки с голыми стенами и одним креслом внутри. Строение назвали беседкой, его стоимость составила 161 тысячу рублей.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сабреков рассказал: сельчане давно мечтали о такой постройке, благодаря их активной жизненной позиции мечта стала реальностью. Он также пообещал, что результат принятого решения будет радовать людей еще долго. Открытие прошло с "музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем".


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Здание, судя по фотографиям, снаружи обшито профнастилом, а внутри — листами ДСП. В нем прорубили два окна и поставили деревянную дверь, а внутри из удобств предусмотрены кресло, лавка и стол, все в одном экземпляре.

Постройку профинансировали по программе самообложения. Это значит, что жители Кабакова сами оплатили ее. Комментаторы раскритиковали Сабрекова за излишний пафос в публикации — некоторые сравнили "беседку" с бараками в концлагерях или собачьими будками, а также поиронизировали над торжественным видом чиновников на одной из фотографий.

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По материалам: uposters.ru

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