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В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей по программе «Земский учитель»

В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей по программе «Земский учитель»

В Удмуртии к работе в школах приступили 12 победителей по программе «Земский учитель», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

«12 учителей уже приступили в работе и получили единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Один учитель отказался от выплаты, и с 1 октября будет объявлен дополнительный конкурс на должность учителя-дефектолога в МБОУ «Кезская СОШ № 1», – сообщили в ведомстве.

Всего было подано около 40 заявок от представителей шести регионов России: помимо Удмуртии, из Псковской, Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан и Москвы.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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