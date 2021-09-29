В Волгоградской области еще 150 человек вступили в ряды патриотического движения «Юнармия»

В Волгоградской области еще 150 человек вступили в ряды общероссийского патриотического движения «Юнармия», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Торжественная церемония прошла на Мамаевом кургане. После нее юнармейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.

Юнармейские движение Волгоградская область развивает с момента его создания – с 2016 года. Сегодня в регионе действуют 38 местных штабов, 172 отряда общей численностью более семи тысяч человек, из них порядка двух тысяч ребят пополнили ряды движения в этом году. Школьники становятся активными участниками патриотических мероприятий и акций, в том числе Парада Победы, первой в регионе профильной инженерной смены «ЮНТЕХ», проекта «Граффити Победы».

Также волгоградские ребята стали победителями всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница-2021». Сейчас юные патриоты готовятся представить команду региона на всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая стартует 29 сентября в Москве. Работа по сохранению исторической памяти и развитию юнармейского движения продолжается в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.