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Владимир Путин поручил обеспечить массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество

Владимир Путин поручил обеспечить массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество

Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» принять меры по обеспечению массового вовлечения обучающихся в общеобразовательных организациях в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций и высокотехнологичных компаний.

Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года, опубликован на сайте Кремля.

Доклад Правительства по указанному вопросу должен быть подготовлен до 1 июня 2022 г. Ответственными за исполнение поручения назначены министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

# Общество
По материалам: edu.ru

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