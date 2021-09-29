Владимир Путин поручил обеспечить поддержку школьного познавательного туризма

Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить поддержку школьного познавательного туризма, предусмотрев:

- формирование в каждом субъекте Российской Федерации маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие;

- включение посещения маршрутов в программы мероприятий, реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности, программы академического обмена между общеобразовательными организациями, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых для детей.

Доклады Правительства по указанному вопросу должены быть подготовлены до 1 марта и до 1 сентября 2022 г. Ответственными за исполнение поручения назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года, опубликован на сайте Кремля.