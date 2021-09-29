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Владимир Путин поручил организовать работу по обновлению системы преподавания истории в школе

Владимир Путин поручил организовать работу по обновлению системы преподавания истории в школе

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования.

Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года, опубликован на сайте Кремля.

Работа поручена кабмину России с привлечением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», Ассоциации «Российское историческое общество», Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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