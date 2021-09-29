Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации обеспечить выделение в 2021–2022 годах из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 500 миллионов рублей на финансирование программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан».

Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года, опубликован на сайте Кремля.

Средства поручено выделить в том числе на обновление парка автобусов для перевозки детей; на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов летних комплексов «Тигренок» и «Китенок»; на создание и развитие инфраструктуры, необходимой для проведения в 2022 году VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Доклад Правительства по указанному вопросу должен быть подготовлен до 1 октября 2022 г. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.

