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Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»

Владимир Путин поручил выделить 500 млн рублей на развитие ВДЦ «Океан»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации обеспечить выделение в 2021–2022 годах из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 500 миллионов рублей на финансирование программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан».

Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1 сентября 2021 года, опубликован на сайте Кремля.

Средства поручено выделить в том числе на обновление парка автобусов для перевозки детей; на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов летних комплексов «Тигренок» и «Китенок»; на создание и развитие инфраструктуры, необходимой для проведения в 2022 году VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Доклад Правительства по указанному вопросу должен быть подготовлен до 1 октября 2022 г. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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