Восстановиться после травмы на производстве помогут менеджеры

00:52 Автор: Марина Третьякова

Фонд социального страхования предлагает законодательно урегулировать создание службы профилактического и реабилитационного менеджмента. Она будет помогать россиянам, получившим травмы на производстве, восстановить здоровье и вернуться на работу, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе фонда.

Законопроект о комплексной реабилитации пострадавших на производстве должен появиться к 2022 году — такой срок установлен в плане по реализации Концепции демографической политики, недавно утверждённого кабмином.

Как пояснили в ФСС, предполагается создать правовую основу для работы службы профилактического и реабилитационного менеджмента. Речь идёт о том, чтобы закрепить правовой статус реабилитационного менеджера, который будет налаживать взаимодействие пострадавших работников с врачебными комиссиями, службами занятости и другими ведомствами. Эти специалисты будут контактировать и с работодателями по вопросу возвращения пострадавших сотрудников на прежнюю работу, либо, с учётом их здоровья, подбора более подходящего места.

Пострадавшим на работе помогут реабилитационные менеджеры

«Итогом процесса комплексной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, помимо минимизации физических последствий несчастного случая на производстве, является их трудоустройство», — пояснили в пресс-службе фонда.

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