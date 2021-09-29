Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов

Вадим Карасев

Исследователи из Университета Северной Каролины, Всемирной организации здравоохранения, Университета Брауна и Эфиопского института общественного здоровья обнаружили две генетические мутации, которые позволяют возбудителю малярии оставаться незамеченным для современных методов экспресс-диагностики. Такое свойство приобрели некоторые штаммы Plasmodium falciparum, который вызывает самую опасную разновидность малярии.

Основным средством борьбы с малярией в Африке стали в наши дни быстрые диагностические тесты, которые являются частью стратегии «тест — лечение — отслеживание». Но исследователи, изучившие образцы крови более чем 12 000 человек в Эфиопии, теперь полагают, что эти тесты не обнаруживают почти 10 % случаев малярии, вызванной Plasmodium falciparum. «Это серьезная проблема для усилий по борьбе с малярией и напоминание о том, что патогены очень способны приспосабливаться, чтобы выжить, — говорит старший автор исследования Джонатан Парр (Jonathan B. Parr) из отделения инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Северной Каролины. — Необходимо срочно усилить эпиднадзор в странах Африканского Рога и создать альтернативные методы диагностики малярии для этих регионов».

Сейчас имеется более двадцати экспресс-тестов на малярию. Они популярны благодаря тому, что пользоваться ими могут неподготовленные люди и для этого не нужно специального оборудования. В этих тестах используется кровь из пальца или венозная кровь, полный анализ занимает в общей сложности 15–20 минут. Метод основан на обнаружении того или иного антигена, имеющегося у возбудителя малярии. В частности, широко распространен тест на белок hrp2, который локализован в нескольких компартментах клетки малярийного паразита, включая цитоплазму. Значительное количество белка выделяется паразитом в кровь хозяина, благодаря чему антиген может быть обнаружен в эритроцитах, сыворотке крове, плазме, спинномозговой жидкости и даже в моче.

Исследовательская группа собрала образцы крови 12 572 человек на границе Эфиопии с Эритреей, Суданом и Южным Суданом и проанализировала их при помощи экспресс-тестов, ПЦР-диагностики, сверхчувствительного иммуноанализа и методов секвенирования нового поколения. Ученые обнаружили штамм P. falciparum, который не имеет гена белка hrp2, а также гена родственного белка hrp3. Благодаря этому такие малярийные плазмодии ускользают от обнаружения экспресс-тестом и их можно обнаружить, лишь исследовав образец крови под микроскопом. По-видимому, штаммы, лишенные этих генов, быстро распространяются.

Джонатан Парр говорит: «Мы обнаружили четкие доказательства того, что паразиты вдоль границ Эфиопии с Суданом и Эритреей недавно эволюционировали, чтобы избежать обнаружения с помощью экспресс-тестов на малярию. Ложноотрицательные результаты, ставшие обычным явлением во многих местах, ведут к ошибочному диагнозу и смерти от малярии без своевременного лечения». Эфиопские медики вынуждены были сменить экспресс-тесты, используемые в этих районах. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам, эндемичным по малярии, отслеживать распространение штаммов малярийного плазмодия, способных скрыться от экспресс-диагностики на основе белков hrp2 и 3.

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.