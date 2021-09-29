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Выставка, футбольный матч и вечеринки: как проходят будни Тины Кунаки

Выставка, футбольный матч и вечеринки: как проходят будни Тины Кунаки

Последние несколько недель выдались для 24-летней Тины Кунаки очень насыщенными. Вернувшись домой во Францию с Недели моды в Милане, модель сразу же попала на Неделю моды в Париже. Вчера супруга Венсана Касселя побывала на открытии выставки Тьерри Мюглера, о чем в подробностях рассказала в своем инстаграме. Модель опубликовала в сторис фото нарядов французского модельера, которые особенно ее восхитили.



После выставки Тина Кунаки отправилась на футбольный матч, который прошел на стадионе "Парк де Пренс". На игру модель отправилась вместе с подругой Аминой Муадди: вместе они с интересом следили за схваткой французского клуба "Пари Сен-Жермен" и английского "Манчестер Сити". Игра в итоге закончилась со счетом 2:0 в пользу "Пари Сен-Жермена".


Тина Кунаки и Амина Муадди



Не забывает Тина Кунаки и о светских вечеринках. На днях на одном из таких раутов она побывала вместе со своими приятелями и коллегами. В свет модель вышла в коктейльном платье изумрудного цвета в крупных пайетках, чем приковала к себе внимание всех гостей вечера. Перед вечеринкой Тина успела сделать несколько красивых снимков в наряде в номере отеля: на них она грациозно позирует на кровати.


Тина Кунаки



Оставить эти фото без внимания не смогли не только многочисленные подписчики модели, но и ее муж. В своем комментарии под снимками Венсан Кассель с радостью отметил, что его возлюбленная наконец вернулась домой.

Дом, милый дом,

— написал Кассель, также добавив эмодзи в виде пламени.

Неделя моды в Париже только стартовала, а это значит, что в ближайшие дни Тина Кунаки наверняка порадует поклонников новыми яркими образами.






Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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