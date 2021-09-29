За неделю в мире заболеваемость коронавирусом снизилась на 10%

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:44 Автор: Жанна Звягина

За минувшую неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей уменьшилось на 10%, говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

За семь дней заразились COVID-19 более 3,3 миллиона человек, свыше 55 тысяч скончались.

В Восточном Средиземноморье число выявленных случаев инфицирования уменьшилось на 17%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 15%, в Америке — 14%, в Африке — 12%, Юго-Восточной Азии — 10%.

В то же время в Европе заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Всего в мире с начала пандемии был зарегистрирован 232 075 351 случай заражения и 4 752 988 летальных исходов.

Уйдёт ли COVID-19 из нашей жизни?

Ранее для пациентов с коронавирусом, у которых высок риск госпитализации с тяжёлой формой заболевания, международная группа экспертов ВОЗ рекомендовала лечение антителами.

#здравоохранение #коронавирус

53