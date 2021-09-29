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За неделю в мире заболеваемость коронавирусом снизилась на 10%

За неделю в мире заболеваемость коронавирусом снизилась на 10%

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:44  Автор: Жанна Звягина



За минувшую неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей уменьшилось на 10%, говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

За семь дней заразились COVID-19 более 3,3 миллиона человек, свыше 55 тысяч скончались.

В Восточном Средиземноморье число выявленных случаев инфицирования уменьшилось на 17%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 15%, в Америке — 14%, в Африке — 12%, Юго-Восточной Азии — 10%.

В то же время в Европе заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Всего в мире с начала пандемии был зарегистрирован 232 075 351 случай заражения и 4 752 988 летальных исходов.

Уйдёт ли COVID-19 из нашей жизни?


Ранее для пациентов с коронавирусом, у которых высок риск госпитализации с тяжёлой формой заболевания, международная группа экспертов ВОЗ рекомендовала лечение антителами.



#здравоохранение #коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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