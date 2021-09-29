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Здоровье россиян проверят на работе

Здоровье россиян проверят на работе

01:17  Автор: Марина Третьякова



В России планируют ввести механизм постоянного наблюдения за здоровьем сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда. При этом государство будет стимулировать и другие предприятия создавать медицинские подразделения, которые станут отслеживать в динамике здоровье сотрудников. Такие меры заложены в плане по реализации Концепции демографической политики, который недавно утвердил кабмин. Также готовится законопроект о комплексной реабилитации пострадавших на производстве, выяснила «Парламентская газета».  

План по реализации Концепции демографической политики был утверждён распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина 20 сентября. Один из его разделов посвящён охране здоровья на производстве.

Одна из инициатив сводится к тому, чтобы закрепить правовой статус реабилитационного менеджера, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Фонда социального страхования. Такой менеджер будет налаживать взаимодействие пострадавших работников с врачебными комиссиями, службами занятости и работодателями.

Восстановиться после травмы на производстве помогут менеджеры


Ещё одна инициатива в плане кабмина — разработка законопроекта о внедрении механизма постоянного наблюдения за здоровьем работников, занятых на работах с вредными условиями труда. При наличии первых признаков профессионального заболевания людей должны будут переводить на безопасные рабочие места, следует из документа.

Также планируется разработка нормативного акта, который стимулирует работодателей создавать на предприятиях медицинские подразделения. Медикам поручат следить за здоровьем работников в динамике.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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