Битве за Москву исполняется 80 лет

01:27 Автор: Анастасия Яланская

30 сентября 1941 года началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 года) — одного из главных событий в ходе Второй мировой войны.

Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением.

Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября 1941 года, а 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцы смогли прорвать оборону и к 7 октября окружить советские армии. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт.

В столице будут отмечать День Московского народного ополчения

Но планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение двух недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска, но гитлеровцы продолжали рваться к Москве. Бои шли уже в 80-100 км от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий, населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение.

День 30 сентября в истории

В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой.

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