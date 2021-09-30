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Для школьников и педагогов пройдут онлайн-консультации «На все 100!»

Для школьников и педагогов пройдут онлайн-консультации «На все 100!»

Разработчики контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре проведут серию онлайн-консультаций «На все 100!». Консультации рассчитаны как на самих участников экзаменов, так и на их преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В 2022 году изменится структура контрольных измерительных материалов (КИМ) во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году. В КИМ будут включены новые модели заданий на применение предметных знаний.

В ходе онлайн-консультаций все участники ЕГЭ и педагоги смогут получить информацию о том, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесены, на какие задания стоит обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами для подготовки.

Консультации стартуют 4 октября. В течение месяца выпускники смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению. Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

В соцсети «ВКонтакте» все желающие получат уникальную возможность напрямую задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме из первых рук. Позднее видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Расписание консультаций:

4 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по географии

5 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по биологии

7 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по обществознанию

7 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по физике

8 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по математике

8 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по химии

14 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по истории

15 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по русскому языку

18 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по литературе

19 октября в 15:00 – подготовка к итоговому сочинению

21 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по информатике

22 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам

# Общество
По материалам: edu.ru

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