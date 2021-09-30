Для школьников и педагогов пройдут онлайн-консультации «На все 100!»
Разработчики контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре проведут серию онлайн-консультаций «На все 100!». Консультации рассчитаны как на самих участников экзаменов, так и на их преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
В 2022 году изменится структура контрольных измерительных материалов (КИМ) во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году. В КИМ будут включены новые модели заданий на применение предметных знаний.
В ходе онлайн-консультаций все участники ЕГЭ и педагоги смогут получить информацию о том, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесены, на какие задания стоит обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами для подготовки.
Консультации стартуют 4 октября. В течение месяца выпускники смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению. Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.
В соцсети «ВКонтакте» все желающие получат уникальную возможность напрямую задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме из первых рук. Позднее видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.
Расписание консультаций:
4 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по географии
5 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по биологии
7 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по обществознанию
7 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по физике
8 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по математике
8 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по химии
14 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по истории
15 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по русскому языку
18 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по литературе
19 октября в 15:00 – подготовка к итоговому сочинению
21 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по информатике
22 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам