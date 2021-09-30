Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Духи без маркировки запрещают к продаже

Духи без маркировки запрещают к продаже

Тема: Постановления правительства


01:17  Автор: Екатерина Кутузова



30 сентября 2021 года станет последним днем, когда продавцы парфюмерии смогут реализовать без специальной маркировки духи и туалетную воду, которые были ввезены страну годом ранее.

Как сообщала «Парламентская газета» с 1 октября 2020 года в России запрещен оборот парфюмерии без специальной маркировки. Обязательная маркировка на духи и туалетную воду была введена в соответствии с постановлением правительства № 1957 от 31.12.2019 года, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие меры, по мнению Федеральной таможенной службы, минимизируют незаконный оборот духов и защитят внутренний рынок от некачественной продукции. Промаркировать товар можно как до ввоза и помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, так и на территории России при их помещении под таможенную процедуру таможенного склада. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или этикетку в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix (за исключением отдельных случаев), пояснили в сентябре 2020 года на сайте ФТС.

С декабря поставки в Россию минеральной воды без спецмаркировки будут запрещены


На продажу парфюма без средств идентификации, который был ввезен или произведен в стране до введения запрета, участникам оборота отводился один год.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#маркировка


767
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2021 года
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
СМИ: клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдет сам
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка:
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу "Королевские кобры"
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над отношениями
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над
Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение
Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение
Власти Москвы заявили о готовности медицины к текущему всплеску COVID-19
Власти Москвы заявили о готовности медицины к текущему всплеску

Топ на сегодня

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского федерального округа
В Нижегородской области проходит Форум педагогов Приволжского
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной Гагариной и битве за опеку над дочерью
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной

Еще по теме

Минпромторг разрабатывает уточнения в правила маркировки товаров
В России вводится обязательная маркировка обуви
Маркировка ювелирных изделий в России станет обязательной с 2021 года
На куртках, шинах и духах появится маркировка