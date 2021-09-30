Духи без маркировки запрещают к продаже

Тема: Постановления правительства

01:17 Автор: Екатерина Кутузова

30 сентября 2021 года станет последним днем, когда продавцы парфюмерии смогут реализовать без специальной маркировки духи и туалетную воду, которые были ввезены страну годом ранее.

Как сообщала «Парламентская газета» с 1 октября 2020 года в России запрещен оборот парфюмерии без специальной маркировки. Обязательная маркировка на духи и туалетную воду была введена в соответствии с постановлением правительства № 1957 от 31.12.2019 года, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие меры, по мнению Федеральной таможенной службы, минимизируют незаконный оборот духов и защитят внутренний рынок от некачественной продукции. Промаркировать товар можно как до ввоза и помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, так и на территории России при их помещении под таможенную процедуру таможенного склада. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или этикетку в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix (за исключением отдельных случаев), пояснили в сентябре 2020 года на сайте ФТС.

С декабря поставки в Россию минеральной воды без спецмаркировки будут запрещены

На продажу парфюма без средств идентификации, который был ввезен или произведен в стране до введения запрета, участникам оборота отводился один год.

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