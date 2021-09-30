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"Думать противно": Бородина назвала Курбана Омарова "чужим человеком"

"Думать противно": Бородина назвала Курбана Омарова "чужим человеком"

38-летняя Ксения Бородина недавно официально развелась с Курбаном Омаровым. После расставания телеведущая призналась, что бывший муж стал ей "чужим человеком", сообщает Teleprogramma.pro.

Ксения Бородина отрицательно ответила в Stories на вопрос поклонников о том, как она теперь относится к своему экс-супругу.

Ощущение, что и 7 лет брака, и отношений тоже не было. Иногда поступки людей так все перечеркивают, что тебе и думать о них противно. Но самое смешное, даже злости не осталось. Чужой человек

У самой Бородиной до этого поинтересовались, окончательную ли точку она поставила в браке с Курбаном Омаровым.

"При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1% — никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!" — заявила телеведущая.

Ксения Бородина раскрыла, как ее маленькая дочь отнеслась к тому, что мама и папа больше не живут вместе.

Тяжело... Много разговоров я с ней провела. Много тепла и ласки. Она очень умная и чуткая девочка. Но, конечно, она переживает.

При этом Ксения Бородина заметила, что ни один свой брак она на самом деле не считает проигрышем. "Только бесценный опыт и прекрасные детки. Я в хороших отношениях с первым мужем. Просто не терплю многие вещи и другим не советую ради того, чтобы быть женой. В людях плохо разбираюсь — это факт!" — написала звезда.

Ксения Бородина теперь считает, что мужчинам не стоит давать второй шанс в отношениях. "Как показала практика, люди этого не ценят. Поэтому лучше не надо", — заявила телеведущая, отметив, что свои следующие отношения хотела бы скрывать от публики.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня раскритиковала Бородину, обвинив ее в злости и зависти.

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По материалам: uposters.ru

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