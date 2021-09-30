Елена Летучая, Александр Петров, Павел Табаков и другие на премьере фильма "Веном 2" в Москве

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Веном 2". Первыми посмотреть картину режиссера Энди Серкиса пришли Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков, Александр Петров, который появился без своей возлюбленной Стаси Милославской, Павел Табаков, Никита Пресняков с женой и другие.

Картина стала продолжением первой части, которая вышла три года назад. В новом фильме рассказывается о том, как главный герой, журналист Эдди Брок, которого играет Том Харди, приспосабливается к жизни в качестве хозяина симбиота Венома. Ему предстоит остановить опасного преступника Клетуса Кэссиди, который выходит из тюрьмы и перерождается в жестокого монстра Карнажа. Помимо Харди, в фильме также снялись Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис, Стивен Грэм и другие.

Уже с сегодняшнего дня фильм могут посмотреть в кинотеатрах все желающие.





Александр ПетровПавел ТабаковНикита Пресняков с женой Аленой





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