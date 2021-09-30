Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить

Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить

Ряд стран Европы, включая ведущие, обеспокоены злоупотреблением безвизовым режимом со стороны Украины. Обсуждается вопрос его отмены, причем эта мера может коснуться также Грузии и Молдавии.

Как сообщает Euobserver, ссылаясь на один из внутренних документов ЕС, украинские граждане массово едут в Евросоюз с целью остаться там жить (текущие договоренности такого не предусматривают), а также пытаются получить убежище, не имея на то достаточных оснований.

Чаще всего нарушением миграционного законодательства занимаются граждане Молдавии, причем с 2019 года число злоупотреблений с их стороны выросло на 429%. Украинцы больше всего надоели чехам — там регулярно отклоняют просьбы про предоставление убежища.

Ruposters писал, что украинские политики регулярно выражают разочарование Европой — в Киеве считают, что Брюссель не торопится звать страну в объединение, поскольку "боится Россию".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"
Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка:
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить
Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
5 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в этом месяце
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу "Королевские кобры"
Настя Ивлеева представила первый выпуск своего дрэг-шоу
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над отношениями
Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над
Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение
Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение
Власти Москвы заявили о готовности медицины к текущему всплеску COVID-19
Власти Москвы заявили о готовности медицины к текущему всплеску
В сети сравнивают образы Кейт Миддлтон и принцессы Дианы на премьерах фильмов о Джеймсе Бонде
В сети сравнивают образы Кейт Миддлтон и принцессы Дианы на премьерах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 сентября 2021 года

Топ на сегодня

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Собянин ввел стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже
Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной Гагариной и битве за опеку над дочерью
Дмитрий Исхаков дал интервью Ксении Собчак: о разводе с Полиной
В «Сколково» построят инновационную школу на 825 мест
В «Сколково» построят инновационную школу на 825 мест

Еще по теме

Полмиллиона украинцев воспользовались за год безвизовым режимом с ЕС
По числу мигрантов в Чехии лидируют украинцы
Украинцы массово переехали в Евросоюз
ЕС выработал механизм приостановки безвизового режима для третьих стран