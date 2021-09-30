Европа разочаровалась злоупотреблением безвизом Украиной и планирует его отменить

Вадим Карасев

Ряд стран Европы, включая ведущие, обеспокоены злоупотреблением безвизовым режимом со стороны Украины. Обсуждается вопрос его отмены, причем эта мера может коснуться также Грузии и Молдавии.

Как сообщает Euobserver, ссылаясь на один из внутренних документов ЕС, украинские граждане массово едут в Евросоюз с целью остаться там жить (текущие договоренности такого не предусматривают), а также пытаются получить убежище, не имея на то достаточных оснований.

Чаще всего нарушением миграционного законодательства занимаются граждане Молдавии, причем с 2019 года число злоупотреблений с их стороны выросло на 429%. Украинцы больше всего надоели чехам — там регулярно отклоняют просьбы про предоставление убежища.

Ruposters писал, что украинские политики регулярно выражают разочарование Европой — в Киеве считают, что Брюссель не торопится звать страну в объединение, поскольку "боится Россию".