Голикова предупредила о начале «сложного периода» с коронавирусом в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

23:08 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в четверг перед членами совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заявила, что из-за подъема заболеваемости коронавирусом Россию снова ожидает сложный период.

«Я благодарю вас еще раз за обсуждение. Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

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30 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России третий день подряд регистрируют максимум смертей от COVID-19. За последние сутки в стране от инфекции скончались 867 человек, что является максимумом с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был накануне — тогда зафиксировали 857 смертей. До этого, 28 сентября, — 852.

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