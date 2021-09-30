Гороскоп на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Октябрь — месяц новых открытий и важных событий. Астрологи считают, что в этот период большинство Знаков Зодиака ожидает много важных и благоприятных изменений в жизни. Каких именно — расскажут астрологи.

Старайтесь жить в октябре по пяти главным законам Вселенной, ведь они работают всегда и везде, причем даже в тех случаях, когда человек про них ничего не знает. Если вы не будете нарушать фундаментальные правила бытия, все проблемы обойдут вас стороной. Октябрь — время, в которое каждый получит то, чего заслуживает, так что не упустите возможность изменить себя и свое отношение к миру.

Овен

У Овнов наступает время духовного развития, молитв, посещения мест силы. Можно взять отпуск на пару недель, чтобы отправиться туда, где отдыхает душа, а не только тело. В этот период можно перенять чужие истины. Например, можно ознакомиться с индейскими мудростями, которым тысячи лет, либо прочитать книгу про духовное развитие. Словом, нужно искать смысл жизни. Всем Овнам, которые его уже нашли, астрологи советуют поделиться знаниями и опытом с окружающими. Это будет наиболее правильно.

Телец

Не исключено, что в октябре в жизни Тельцов появится человек, который будет связан с ними кармой. Это может быть новый друг, коллега, знакомый или вторая половинка. Задачей этого человека будет научить Тельцов чему-то важному или подсказать выход из сложной ситуации. Астрологи советуют в первой половине месяца не совершать дорогостоящих покупок и не носить с собой крупные суммы денег. На работе желательно проявлять спокойствие и не обвинять коллег в проблемах. Нужно быть чуточку самокритичнее, чтобы завоевать больше уважения.

Близнецы

У каждого из нас есть свои секреты счастья. Возможно, они помогут Близнецам стать лучше, добиться своих целей и осуществить мечту. Самое опасное чувство этого месяца — ревность. Ревнующие Близнецы — худший кошмар для любого человека. Не стоит давать волю подобным чувствам, если хочется сохранить отношения. Лучше сфокусироваться на работе, чтобы не думать о чем-то неприятном. Про октябрь можно сказать, что этот месяц будет ключевым для всего этого и следующего года. Это может быть не очевидно сейчас, но это так.

Рак

Ракам стоит общаться как можно меньше со лживыми Знаками Зодиака. Такие токсичные люди могут отравить их жизнь, разочаровать своим поведением, принести много хлопот. Если есть возможность быть самостоятельными, астрологи настоятельно советуют ею воспользоваться. Октябрь — время, когда Ракам нужно побыть в уединении, подумать, поразмышлять. Это не значит, что нужно прерывать общение со всеми и сразу. Просто в приоритете должна быть работа и самореализация, а не развлечения, свидания и неуемное веселье.

Лев

Львы относятся к Знакам Зодиака, которые сильны духом. Их волю и характер не сломить. В октябре это свойство характера является самым важным. На пути Львов могут появиться новые враги, недоброжелатели, завистники. Обойти стороной их козни не получится, но их планы легко разобьются о нескончаемую уверенность Львов в себе. Астрологи советуют также полагаться на факты и собственный опыт, а не на домыслы. Интуиция в октябре может легко обмануть представителей данного Знака, так что от нее не будет никакого толка.

Дева

Девам понадобится установка энергетической защиты от токсичных людей. Они могут встречать подобных личностей постоянно, особенно до момента перехода Сатурна к прямому движению 11 октября. Десять простых приемов помогут усилить энергетику и пережить натиск врагов. Астрологи советуют проявлять сдержанность. Многим захочется спровоцировать Дев на конфликт, чтобы вывести их из себя, но этого допускать нельзя. Эксперты рекомендуют всем Девам доводить начатые в октябре дела до логического завершения, не откладывая ничего на потом.

Весы

Все, что нужно сейчас Весам, — это покой и чистота разума. Нужно избавиться от эмоций, которые вызывают болезни. Если кто-то из знакомых будет провоцировать Весов на такие эмоции, лучше перестать общаться с этим человеком. Здоровье и удача сейчас важнее принципов. Астрологи советуют представителям данного Знака воздержаться от критики в собственный адрес. Не стоит корить себя за ошибки, особенно если они были совершены в далеком прошлом. Звезды помогут Весам избавиться от переживаний.

Скорпион

У Скорпионов очень сложным будет начало месяца. Если все пойдет наперекосяк, изменить жизнь к лучшему помогут семь неожиданных способов. 6 октября ситуация начнет медленно меняться в лучшую сторону, потому что в этот день от ретроградности избавится одна из четырех планет — Плутон. Общаться и находить общий язык с людьми станет проще. В бизнесе тоже начнут открываться новые возможности. Главное — не переоценивать свои возможности. В противном случае можно потерять много денег и удачи, что абсолютно недопустимо.

Стрелец

Для Стрельцов месяц может быть очень динамичным. Вполне возможно, что придется больше двигаться, отправляться в поездки по делам или по личным вопросам, знакомиться с людьми. Самыми актуальными для представителей данного Знака станут талисманы для снятия стресса, усталости и тревоги. С ними будет проще преодолевать препятствия на своем пути. Чтобы избежать разочарования в людях и событиях, астрологи советуют Стрельцам ограничить свои ожидания. В октябре нужно смотреть на мир сквозь призму реализма.

Козерог

Это будет очень благоприятное время для поисков второй половинки и романтики. Козерогам стоит помнить о том, что испортить им судьбу может не только поступок, но и брошенное на ветер слово. Есть целый набор запретных слов, которые могут лишить удачи. Также потерять удачу Козероги могут и при взаимодействии с неправильными людьми, которые вечно ноют. Не дремлют и враги, которые постараются умело расставить свои сети. Внимательность и предусмотрительность помогут Козерогам обойти стороной ловушки, расставленные недругами.

Водолей

Водолеи в октябре смогут стать успешнее, обрести удачу и поставить перед собой новые цели. Из-за высокой динамики месяца у них могут появиться проблемы со здоровьем и энергетикой. Два дыхательных упражнения помогут обрести силы прямо во время рабочего процесса, но не стоит забывать, что это лишь временная мера. Очень важно правильно планировать выходные и почаще менять обстановку, чтобы не думать о заботах. Астрологи советуют Водолеям внимательно следить за реакцией людей на их действия.

Рыбы

У Рыб ожидаются сильные перепады настроения в самом начале месяца. Постепенно данная проблема начнет сходить на нет, но в трудные моменты не стоит сидеть без дела. Если нахлынут плохие мысли, семь простых способов помогут поднять настроение. Со стороны близких и друзей возможно появление недовольства. Астрологи рекомендуют не воспринимать все слишком близко к сердцу. На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, так что нужно смотреть в оба и не бояться знакомиться.