Исцеляющая любовь: как изменить свою судьбу к лучшему, работая над отношениями

Вадим Карасев

Любовь — это не просто удовольствие. Оказывается, с ее помощью вы можете изменить свою судьбу к лучшему. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что нужно делать в отношениях для того, чтобы судьба была к вам благосклонна.

Ранее мы рассказывали о том, что изменить жизнь к лучшему помогает сила осознанности. Помимо нее важно также делать то, что описано ниже. Любовь — это не бремя, а возможность научиться чему-то полезному и стать лучше.

Благодарите

Любимый человек может жертвовать для вас чем-то очень важным. Нужно не просто говорить слова благодарности, а делать это с искренностью. Взаимная благодарность помогает становиться ближе духовно, а также делает судьбу каждого из влюбленной пары лучше.

Оказывайте помощь в развитии

Помогайте близкому человеку становиться лучше, достигать каких-то поставленных целей и задач. Когда вы помогаете тому, кто вам дорог, вы помогаете и себе тоже. Не будьте эгоистами и не бойтесь отдавать себя полностью отношениям. Делайте подарки, тратьте свое время и силы на того, кто вам дорог. Вселенная обязательно это увидит и сделает вашу жизнь лучше. Главное — не требовать ничего взамен за свою доброту.

Научитесь прощать

Работа над отношениями — это когда вы подстраиваетесь под спутника, помогаете ему и прощаете его за небольшие проступки. Прощение — это то, что нам дает мироздание. Чтобы Вселенная прощала вас чаще и помогала по жизни, научитесь прощать того, кто дарит вам любовь.

Помогайте второй половинке избавляться от вредных привычек

Не поощряйте то, что разрушает энергетику или здоровье близкого человека. Наоборот, старайтесь помогать ему прекратить заниматься саморазрушением. Это очень сложная задача, но, выполнив ее, вы получите много удачи и очистите свою карму.

Поставьте общие цели

Найдите общую цель, которая является важной для обоих. Это может быть путешествие в дальние страны или переезд в другой город — что угодно. Главное, чтобы это вдохновляло вас. Помните о том, что важно не само достижение цели, а тот путь, который вам нужно пройти для ее достижения. У вам появится мотивация, а значит, будет ради чего просыпаться по утрам, жить, ходить на работу.