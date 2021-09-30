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Яркие роли, романы и образы: главное о Монике Беллуччи

Яркие роли, романы и образы: главное о Монике Беллуччи

30 сентября — день рождения Моники Беллуччи, звезде исполняется 57. Отличный повод узнать больше о том, как девочке из итальянской провинции удалось покорить сначала модную индустрию, а потом и мировой кинематограф, в котором у нее уже много лет статус бесспорного секс-символа.

Модельное прошлое

Моника родилась в городке Читта-ди-Кастелло с населением всего-то около 40 тысяч человек. Ее отец занимался грузоперевозками, мама была художницей. Ни о какой истории "гадкого утенка" речи не идет: Беллуччи с самого детства притягивала к себе взгляды. По словам ее отца, однажды с них не взяли денег за ужин в ресторане, потому что хозяин заведения был потрясен красотой девочки.


Моника Беллуччи, 1985 год



Общительностью будущая звезда не отличалась: играм со сверстниками предпочитала общество родителей. Она рассказывает, что чувствовала себя довольно одиноко, поскольку была единственным ребенком в семье. Хорошо училась, много читала, а после окончания школы решила учиться на юриста. Оплата обучения Моники в Университете Перуджи была для семьи дорогим удовольствием, поэтому девушка сразу же стала подрабатывать в свободное от занятий время. Поначалу работала официанткой, но потом кто-то из друзей посоветовал ей попробовать себя в качестве модели.




Моника Беллуччи и Валентино Гаравани

Собственно, Моника уже умела позировать — самая первая съемка была у нее в 13-летнем возрасте. Однако серьезно занялась модельной карьерой она в 23 года, и успех пришел очень быстро. Буквально в год своего дебюта, в 1987-м, Беллуччи уже появилась на обложке французского Elle. Совсем скоро она переехала в Милан и подписала контракт с престижным агентством Elite Model Management. А там уже началась совсем другая жизнь — с глянцевыми обложками почти всех значимых модных изданий и контрактами с Valentino, Prada, Hermes, Escada и так далее.


Моника Беллуччи, 1987 год



Самая крепкие и долгие отношения у Моники сложились с Dolce & Gabbana. В 1992 году она впервые снялась в рекламе бренда вместе с Изабеллой Росселлини и продолжает сотрудничать с модным домом по сей день. Дизайнеры всегда называли ее музой, одна из помад Dolce & Gabbana названа ее именем. В свою очередь, актриса верна стилю бренда и бесчисленное количество раз выходила на красную дорожку в нарядах Dolce & Gabbana.


Мне было 25, и их показ стал одним из первых в моей жизни. В то время не было такого понятия, как супермодель. Я просто ездила с ними по миру, и наши отношения перешли в настоящую дружбу,

— рассказывает Беллуччи.


Невеста Дракулы, Малена и другие роли

По мере того как модельная карьера продвигалась, становилось понятно, что от учебы на юридическом факультете придется отказаться. Зато у Беллуччи появилась новая мечта — сниматься в кино. Что она и принялась делать с начала 90-х, когда ее стали задействовать в своих работах итальянские режиссеры. Дебютировала в телефильме "Жизнь с детьми", снятом Дино Ризи. Для Моники это был совершенно новый и необычный опыт:

На фото ты видишь себя в статичном состоянии, и это дает некое ощущение защищенности. Но когда ты наблюдаешь себя на экране, ты как будто обнажен, ты впервые видишь себя в движении, так, как в жизни,

— говорит актриса.


Моника Беллуччи в фильме "Жизнь с детьми"

По ее словам, поначалу заявлять о себе как об актрисе было непросто:

Мне было сложно начинать в Италии, другие актрисы всегда вешают на тебя ярлык "тупая модель", особенно если ты красива. Я испытала это на себе. Красота может порождать зависть, ревность.



Зато режиссерам яркая внешность девушки была на руку: карьера в итальянском кино стала складываться вполне удачно, еще пара лет — и Монику заметили в Голливуде. В ленте "Дракула" легендарного Фрэнсиса Форда Копполы она играла одну из трех невест знаменитого вампира. Роль не была главной, но имя Копполы сделало свое дело — как и звездный актерский состав (в фильме играли Гари Олдман, Энтони Хопкинс, Киану Ривз и Вайнона Райдер). Безусловно, для пока мало кому известной в США актрисы это был большой успех, даже прорыв.


Моника Беллуччи в фильме "Дракула"

И все же снималась Беллуччи на первых порах в основном у европейских режиссеров. В 1996 году она была номинирована на престижную кинопремию "Сезар" за свою роль в фильме "Квартира" (там Моника снялась с будущим мужем, но об этом чуть позже).


Моника Беллуччи и Венсан Кассель в фильме "Квартира"

В 2000-м вышел еще один знаковый для ее карьеры проект — "Малена" итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе. Кстати, с ним Беллуччи познакомилась на съемках рекламного ролика духов Dolce & Gabbana. По сюжету ее героиня в основном прохаживалась по сицилийским улицам, вызывая ажиотаж среди местных мужчин и негодование женщин.

Моника Беллуччи в фильме "Малена"

"Малена" — скорее не о красоте, а о зависти... Я могу понять свою героиню, ведь я тоже родом из маленького городка и знаю, как это — когда ты идешь по улице, и все смотрят только на тебя...

 — комментирует звезда.


Моника Беллуччи в фильме "Малена"


Моника Беллуччи в фильме "Братство волка"По признанию Моники, когда она впервые прочитала сценарий, то не знала, соглашаться ли на роль — актрису смутило, что у нее, главной героини, было слишком мало реплик:

Но мне очень хотелось поработать с Торнаторе, и мы с ним договорились об особом "секретном" сценарии, в центре которого — мой язык тела. Я использовала все — выражение лица, взгляд и так далее.


Моника Беллуччи в фильме "Малена"


Любовь и "Необратимость"

В 1990 году, на пике своей модельной карьеры, Моника вышла замуж за фотографа Клаудио Карлоса Бассо, с которым познакомилась на одной из модных съемок. Брак продлился недолго: по разным данным, от полутора до четырех лет. Причины расставания тоже точно неизвестны.


Моника Беллуччи и Клаудио Карлос

В 1996-м на съемках драмы "Квартира" Беллуччи знакомится с французским актером Венсаном Касселем, с которым у нее разгорается бурный роман. Актер вспоминает:

В юности я редко с кем-то встречался. Коротких романов было много, но они не длились дольше трех-четырех месяцев. Моника стала моей первой настоящей любовью, мы провели вместе 15 лет... Мы встретились на съемках "Квартиры", и тогда я уже твердо решил, что никогда не буду заводить отношения с партнершами по фильмам, это мне казалось настоящей катастрофой. И я считал, что Монику взяли в проект, потому что она модель. У нас не возникло мгновенного притяжения, как ни странно... Уже потом я понял, что Моника получает роли не из-за красоты, а из-за того, что она блестящая актриса. А я... Ну, как я добился бы успеха с таким носом? Думаю, мне дают роли потому, что я могу выглядеть злым, жестоким, такое уж у меня лицо.


Моника Беллуччи и Венсан Кассель, 2002 год

Спустя три года актеры поженились. В 2004 году у них родилась дочка Дева, в 2010-м — младшая дочь Леони.

Когда появляется ребенок, он становится самым важным, что есть в жизни. Не представляю, как можно не быть рядом со своим ребенком, для меня это невозможно. Дочка все время рядом со мной, даже в поездках,

— говорила Моника после рождения Девы.


Моника Беллуччи с дочерьми


Интерес к актерской паре со стороны прессы был не просто высок: как писала The Guardian, "Франция была ими одержима". А режиссеры теперь хотели видеть артистов на экране вместе: в их фильмографии девять совместных лент.



В начале 2000-х Моника и Венсан снялись в картине "Братство волка" и в нашумевшей "Необратимости" Гаспара Ноэ. Этот фильм был встречен публикой неоднозначно из-за девятиминутной сцены жестокого изнасилования: во время премьерного показа в Каннах зрители покидали зал в знак протеста. Ноэ обвиняли во всем, в чем только можно, однако режиссер прокомментировал свое видение так:

Это фильм об изнасиловании, и я решил, что эта сцена должна быть настолько сильной, насколько возможно, и достаточно отвратительной, чтобы в ней был смысл. Если вы снимаете кино о насилии и не показываете его, вы скрываете суть. И только если покажете его отвратительным, вы таким образом призовете людей избегать подобного рода ситуаций.


Моника Беллуччи и Венсан Кассель в фильме "Необратимость"

Как пояснил режиссер, сцена снималась с шести дублей в течение двух дней, и он даже сам не знал, какой в итоге будет ее длительность. Во многом он доверился самой Беллуччи, игравшей жертву насильника, и ее партнеру по съемкам:

Уже в первый день все было снято как надо, но во второй получилось еще лучше. Актеры начинали все больше доверять друг другу, это позволяло им продвинуться еще дальше. Я не знал, будет ли этот эпизод длиться 6 минут, 10, 12 — по сути, вся сцена была в руках Моники. И даже актер, игравший насильника, был в ее власти. Если бы она не хотела снимать это именно так, она сказала бы. Я по-настоящему восхищаюсь ее смелостью в этой сцене.


Моника Беллуччи в фильме "Необратимость"

Венсан Кассель, игравший в "Необратимости" бойфренда героини Беллуччи, признавался, что он не смог смотреть ту самую сцену. А по поводу совместных с женой съемок говорил следующее:

Многие актерские пары утверждают, что им не нравится сниматься вместе. Нам нравится. Но мы разделяем жизнь и работу, мы не из тех актерских пар, которые вместе читают сценарии в постели перед сном. 


Моника Беллуччи в фильме "Необратимость"

В годы брака с Касселем Беллуччи вообще говорила, что они с мужем живут в разных квартирах, чтобы не допустить превращения семейной жизни в рутину. Тем не менее в браке начались проблемы, в августе 2013 года пара развелась. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения.


Спустя несколько лет актриса впервые после развода вышла в свет с мужчиной: ее избранником оказался художник Николя Лефевр, который был на 18 лет младше звезды. Правда, всего через несколько месяцев после первого "официального" совместного выхода с Лефевром Беллуччи объявила, что они решили расстаться.


Николя Лефевр и Моника Беллуччи

В разное время Монике приписывали и другие романы. Как-то пресса даже сообщала о ее предполагаемых отношениях с олигархом Тельманом Исмаиловым: якобы роман начался, когда Беллуччи приехала на открытие принадлежащего бизнесмену отеля в Турции. Также сплетничали про ее тесную дружбу с дочерью Адриано Челентано, актрисой Розалиндой Челентано.



Моника о красоте, возрасте и морщинах

К началу 2000-х в Голливуде у Моники уже выстраивалась не менее звездная карьера, чем в Европе. "Матрица: Перегрузка" и "Матрица: Революция" режиссеров Вачовски, "Слезы солнца" с Брюсом Уиллисом, роль Марии Магдалины в "Страстях Христовых" Мела Гибсона, "Братья Гримм" с Мэттом Дэймоном и Хитом Леджером... В 2011 году актриса исполнила свою давнюю мечту, появившись на экране вместе с Робертом Де Ниро — они сыграли в ленте "Любовь: Инструкция по применению".


Моника Беллуччи в фильме "Страсти Христовы"
Мэтт Дэймон и Моника Беллуччи в фильме "Братья Гримм"
Роберт Де Ниро и Моника Беллуччи в фильме "Любовь: Инструкция по применению"


Моника Беллуччи в фильме "Матрица: Перезагрузка"
Моника Беллуччи в фильме "Братство волка"

Когда в 2015 году Беллуччи снялась в фильме "007: Спектр", ей было 50: она стала самой возрастной "девушкой Бонда" за всю историю франшизы. Кстати, когда Дэниела Крейга во время интервью спросили, как он относится к тому, что в новом фильме его персонаж "поддается чарам женщины постарше", актер перебил журналиста словами:

Вы хотите сказать, женщины его возраста. Боже мой, да мы же говорим о Монике Беллуччи! Если уж она согласилась играть девушку Бонда, я могу только сказать, что мне очень повезло!


Моника Беллуччи и Дэниел Крейг в фильме "007: Спектр"

Сама Моника вспоминает, как заявила режиссеру Сэму Мендесу:

"Да что я буду делать в фильме про Бонда? Мне 50. Какая из меня девушка Бонда, я могу сыграть леди Бонда, женщину Бонда"... Но у него была именно идея задействовать взрослую женщину. И мне кажется, это в какой-то степени революционно.


Моника Беллуччи и Дэниел Крейг в фильме "007: Спектр"

Также сейчас актриса продолжает рекламировать бьюти-линию Dolce & Gabbana. Моника говорит:

Интересно, что они (Дольче и Габбана. — Прим. ред.) решили пригласить в эту рекламу женщину моего возраста. Впрочем, сейчас образ жизни современной женщины — это нечто совершенно иное, чем было во времена молодости наших мам и бабушек. Возраст больше не имеет такого значения, все меняется, и главным оказывается то, как вы себя чувствуете.



По поводу принятия своего возраста актриса высказывается так:

Я попрощалась с красотой юности, но обрела другую форму красоты — ту, которую принес мой жизненный опыт. Хорошо быть подтянутой и выглядеть свежо, когда тебе за 40, но не притворяться, будто тебе 30, когда тебе 45. Это просто смешно. Я хочу прожить долгую жизнь, а значит, нужно набраться терпения и приготовиться видеть немало морщин на своем лице... Конечно, совру, если скажу, что радуюсь приближению смерти, но совру и говоря, что очень расстраиваюсь по поводу признаков старения. В 54 я почувствовала, что обрела свободу, и это был прекрасный момент.



Также Моника отмечает, что согласна с известной фразой Коко Шанель о том, что "в 50 мы получаем то лицо, которое заслужили":

Когда тебе 50, ты можешь посмеяться над теми вещами, из-за которых плакала в 20. Есть в этом возрасте какая-то особая легкость. Все женщины живут с мыслью, что жизнь заканчивается с завершением репродуктивного возраста. Но дело не в этом. На мой взгляд, менопауза и есть абсолютная свобода. С этого момента женщина больше не во власти гормонов, теперь она контролирует их, а не они ее. Мне по-прежнему хочется учиться чем-то новому, участвовать в новых проектах. В 20 лет я бы и подумать не могла, что в 50 будет так: активная работа, много предложений и даже более интересные роли, чем те, что были в юности.


Считает ли она, что красота — это определенная ответственность? Моника отвечает:

Да. Ведь если вы красивы, люди начинают вами интересоваться. Даже ребенок, который посмотрит на вас, инстинктивно задержит взгляд... Если я вижу красивого мужчину, я обращу на него внимание, однако если он оказывается глупым, для меня он уже не красив. Все может поменяться за пять минут.


Сама Беллуччи, по ее словам, чувствует себя наиболее комфортно с максимально естественным макияжем:

Коричневатые тени, немного туши и натуральный оттенок помады — так я чувствую себя самой собой... В кино тоже, чем меньше косметики, тем глубже раскрывается персонаж. Думаю, это из-за того, что чистое лицо выглядит естественно, живо и дает проявиться внутренней хрупкости натуры.


При этом актриса рассказывает, что научилась краситься очень рано:

Я любила косметику, еще когда была совсем ребенком. Она всегда была рядом: моя мама, тетя, бабушка всегда использовали тушь, помаду, тональные средства. У моих дочерей тоже природная тяга к косметике.




Напомним, что старшая дочь Беллуччи и Касселя Дева делает успехи в модельном бизнесе — приняла эстафету от мамы в качестве лица Dolce & Gabbana, снялась вместе с ней для обложки Vogue и появлялась уже отдельно от звездной матери в целом ряде изданий.


Моника Беллуччи с дочерью Девой


Дева Кассель




Сама Моника, как она и говорит в интервью, не прекращает активно работать: тоже регулярно появляется в журналах, рекламе, снимается в новых проектах. Летом прошла премьера фильма "Фантазии для взрослых", где Беллуччи и Кароль Буке сыграли влюбленную пару. В этом году должна выйти фэнтези-комедия "Колдунья приходит ночью 2", где у Моники главная роль.

Ждем новых фильмов и не перестаем восхищаться одной из самых красивых женщин в истории кино.




Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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