Кабмин продлил упрощенный порядок оформления инвалидности

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

Срок действия упрощенного порядка оформления справок по инвалидности продлили до 1 марта 2022 года. Такое постановление правительства вступает в силу 30 сентября.

Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта следующего года.

Предполагается, что инвалидность присваивают без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Также предусмотрено автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.





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До 1 марта 2022 года продлили упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для людей, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Справки об этом оформляет бюро медико-социальной экспертизы. Сейчас можно без личного посещения бюро получить такую справку. Также человеку назначат или продлят программу реабилитации. Вся информация поступит через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы отправят людям заказным письмом.

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#инвалиды #здоровье

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