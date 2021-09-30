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Кабмин продлил упрощенный порядок оформления инвалидности

Кабмин продлил упрощенный порядок оформления инвалидности

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



Срок действия упрощенного порядка оформления справок по инвалидности продлили до 1 марта 2022 года. Такое постановление правительства вступает в силу 30 сентября.

Временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за коронавируса в прошлом году. Срок их действия заканчивался 1 октября, а теперь их продлили до марта следующего года.

Предполагается, что инвалидность присваивают без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Также предусмотрено автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.


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До 1 марта 2022 года продлили упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для людей, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Справки об этом оформляет бюро медико-социальной экспертизы. Сейчас можно без личного посещения бюро получить такую справку. Также человеку назначат или продлят программу реабилитации. Вся информация поступит через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы отправят людям заказным письмом.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.



#инвалиды #здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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