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Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение

Как заговорить сережки на удачу, любовь и везение

Во все времена люди обращались к заговорам, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу. Проще всего для этих целей использовать личные украшения, которые становятся сильными проводниками и, словно магниты, привлекают в жизнь нужные вещи.


Каждое украшение обладает своей энергетикой, и ее можно использовать для привлечения в жизнь любви, везения и удачи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о действенных заговорах на серьги, чтобы превратить их в сильные талисманы.

Заговор на серьги для привлечения любви

Украшения из драгоценных металлов лучше всего взаимодействуют с магией, поэтому для заговоров на любовь стоит выбрать украшение из серебра, золота или платины. Также для этого подойдут изделия с натуральными камнями: рубином, яшмой, нефритом. Подойдут для привлечения любви и серьги, подаренные с любовью.

Заговор читают в пятницу, когда Луна находится в фазе роста. Серьги берут в руки, подносят к области сердца и шепчут:

«Любовь привлекаю, сердце навстречу чувствам открываю. Счастье мое с пути не собьется, к порогу придет, любовь принесет».


После заговора серьги надевают и не снимают, чтобы встретить свою любовь. Их никому не дают в руки, чтобы энергетика счастья не перешла к чужому человеку.

Заговор на украшение для везения

Привлечь везение в сложном деле, не упустить свою выгоду и не стать жертвой козней недоброжелателей поможет такой заговор:

«От проблем скрываюсь, везение привлекаю, счастливую жизнь начинаю».

Заговорить серьги можно в любой момент, когда требуется везение, и обязательно надевать украшение в тот день, когда нужна поддержка капризной Фортуны.

Заговор на удачу


Привлечь удачу в нужный момент получится, если заговорить любимые сережки и носить их, не снимая, в те дни, когда удача нужна особенно. Чаще всего украшения заговаривают перед серьезными переговорами, сдачей экзаменов или для того, чтобы получить выгоду в каком-либо деле.

Серьги берут в руки, подносят к губам и шепчут:

«Удачу к себе привяжу, никому не отдам. Любое дело у меня спорится, награда приходит, невзгоды на второй план уходят. Талисман удачи с собой ношу, счастье в жизнь привлекаю, неудач больше не знаю».

Серьги после этого надевают и носят, пока это необходимо. Заговор можно повторить, если украшение не надевалось длительное время. Он обновит энергетику талисмана и вновь поможет получить свою выгоду в запланированном деле.

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По материалам: dailyhoro.ru

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