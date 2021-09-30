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Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби в Северной Ирландии

Вчера в рамках своего визита в Северную Ирландию 39-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили регбийный клуб в городе Дерри, где они встретились с игроками, тренерами и волонтерами, которые принимают участие в инициативе Sport Uniting Communities.

Сменив свой официальный наряд на спортивную одежду, Кейт (она была одета в черную спортивную куртку Lululemon, узкие брюки и кроссовки New Balance) и сама попробовала сыграть в регби и в футбол. К ней присоединился и принц Уильям, который сначала наблюдал, как его супруга демонстрирует свое спортивное мастерство, а затем, судя по всему, решил с ней посоперничать.





У кого техника лучше?

— спросили они у подписчиков в инстаграме.

Надо сказать, интернет-пользователи сошлись во мнении, что герцогиня в этом смысле определенно оказалась лучше своего мужа. Голоса распределились в соотношении 84% против 16% в пользу Кейт.

Кейт — известная любительница активного образа жизни. Ее любимый спорт — это теннис, но она никогда не против принять участие и в других спортивных состязаниях.

Несмотря на то что профессиональной спортсменкой Кейт не стала, она отметилась как минимум одним большим спортивным достижением. Еще не будучи замужем за принцем Уильямом, она покорила самую высокую вершину в Альпах — гору Монблан.

Помимо этого, герцогиня также увлекается лыжным и парусным спортом и даже кроссфитом.






Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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