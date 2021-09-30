Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии

Вадим Карасев

У 39-летних Кейт Миддлтон и принца Уильяма начались активные рабочие будни. Сразу же после вчерашней светской премьеры фильма "Не время умирать" в Лондоне супруги отправились с однодневным визитом в город Дерри в Северной Ирландии. Уже сегодня утром Кейт и Уильям посетили Ольстерский университет, где встретились с первокурсниками и их преподавателями.





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Для этого визита герцогиня Кембриджская выбрала брючный костюм пурпурного цвета Emilia Wickstead, черную водолазку и темно-синие лодочки. Волосы Кейт собрала в низкий конский хвост, а образ дополнила черным стеганым клатчем, лаконичными золотыми серьгами и ремнем с пряжкой.













Во время своего визита в кампус "Маги" Ольстерского университета Кейт и Уильям пообщались со студентами-медиками, узнали об их проблемах, а также познакомились с новой научной программой бакалавриата медицинских наук в Северной Ирландии. Они также увидели, как функционирует единственная в регионе имитация отделения скорой помощи, построенная для первокурсников на территории университета.













В рамках этого визита бесстрашные Кейт и Ульям даже не побоялись подержать в руках настоящих тарантула и змею. После этого необычного опыта супруги вместе с учениками отправились перекусить в студенческой столовой, где за непринужденным разговором выпили темного пива.





























Яна Марковская