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Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии

Кейт Миддлтон и принц Уильям выпили пива со студентами в Северной Ирландии

У 39-летних Кейт Миддлтон и принца Уильяма начались активные рабочие будни. Сразу же после вчерашней светской премьеры фильма "Не время умирать" в Лондоне супруги отправились с однодневным визитом в город Дерри в Северной Ирландии. Уже сегодня утром Кейт и Уильям посетили Ольстерский университет, где встретились с первокурсниками и их преподавателями.


Кейт Миддлтон и принц Уильям



 


Для этого визита герцогиня Кембриджская выбрала брючный костюм пурпурного цвета Emilia Wickstead, черную водолазку и темно-синие лодочки. Волосы Кейт собрала в низкий конский хвост, а образ дополнила черным стеганым клатчем, лаконичными золотыми серьгами и ремнем с пряжкой.




Во время своего визита в кампус "Маги" Ольстерского университета Кейт и Уильям пообщались со студентами-медиками, узнали об их проблемах, а также познакомились с новой научной программой бакалавриата медицинских наук в Северной Ирландии. Они также увидели, как функционирует единственная в регионе имитация отделения скорой помощи, построенная для первокурсников на территории университета.




В рамках этого визита бесстрашные Кейт и Ульям даже не побоялись подержать в руках настоящих тарантула и змею. После этого необычного опыта супруги вместе с учениками отправились перекусить в студенческой столовой, где за непринужденным разговором выпили темного пива.









 



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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