Компнаии смогут вернуть до 50% затрат на установку российской радиоэлектроники

12:34 Автор: Иван Рощепий

Российским компаниям, которые используют в своём проекте радиоэлектронику отечественного производства, государство компенсирует до половины их затрат. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

Выделяемые деньги можно будет тратить на приобретение продукции и комплектующих, модернизацию производства, переобучение сотрудников. Размер субсидии ограничен четырьмя миллиардами рублей в год.

Однако чтобы претендовать на компенсацию, компании необходимо выполнить ряд условий:

Проект нужно реализовать в ближайшие пять лет;Компания должна вложить в проект не менее 100 миллионов рублей;Доля российской электроники должна составлять не менее 70 процентов.

«На господдержку могут претендовать проекты, которые одобрены и утверждены Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Сбором заявок на получение субсидии и заключением соответствующих соглашений займётся Минпромторг», — уточнили в пресс-службе кабмина.