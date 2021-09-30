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Компнаии смогут вернуть до 50% затрат на установку российской радиоэлектроники

Компнаии смогут вернуть до 50% затрат на установку российской радиоэлектроники

12:34  Автор: Иван Рощепий



Российским компаниям, которые используют в своём проекте радиоэлектронику отечественного производства, государство компенсирует до половины их затрат. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

Выделяемые деньги можно будет тратить на приобретение продукции и комплектующих, модернизацию производства, переобучение сотрудников. Размер субсидии ограничен четырьмя миллиардами рублей в год.

Однако чтобы претендовать на компенсацию, компании необходимо выполнить ряд условий:


Проект нужно реализовать в ближайшие пять лет;
Компания должна вложить в проект не менее 100 миллионов рублей;
Доля российской электроники должна составлять не менее 70 процентов.

«На господдержку могут претендовать проекты, которые одобрены и утверждены Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Сбором заявок на получение субсидии и заключением соответствующих соглашений займётся Минпромторг», — уточнили в пресс-службе кабмина.



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По материалам: pnp.ru

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