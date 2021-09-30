Крисси Тейген поделилась эмоциями спустя год после потери ребенка: "Ты причинил мне самую сильную боль"

Вадим Карасев

Год назад у Крисси Тейген и ее мужа Джона Ледженда случилось большое горе — модель, которая была на 20-й неделе беременности, потеряла ребенка. До сих пор 35-летняя Крисси не может смириться с потерей и все еще тяжело переживает утрату. Вчера, в День сыновей в США, она вспомнила об их с 42-летним мужем сыне Джеке (малышу они успели дать имя) и посвятила ему пронзительный пост.





Посвящаю это сыну, который у нас почти появился. Год назад ты причинил мне самую сильную боль, которую я только могла себе представить, чтобы показать, что я могу пережить что угодно, даже если не хотела этого. Мне не удалось позаботиться о тебе, но ты пришел и ушел, чтобы заставить меня любить себя и заботиться о себе, потому что наши тела драгоценны, а жизнь — это чудо. Мне сказали, что станет легче, но пока этого не произошло. Мама и папа будут любить тебя вечно,

— написала она.

Крисси также поделилась кадром из больничной палаты, который был сделан сразу после выкидыша. Тейген критиковали за то, что она якобы пиарится на своем горе, публикуя личные снимки и рассказывая подробно о выкидыше. Однако звезда говорила, что она хотела навсегда запомнить этот момент.

После потери ребенка Крисси, по ее словам, больше не сможет стать матерью. Во время третьей беременности у звезды случилось сильное кровотечение, которое для ее малыша оказалось фатальным. Вероятно, проблемы со здоровьем повлияли на ее репродуктивную систему и лишили возможности забеременеть и родить ребенка в будущем.









Пара, брак которой длится восемь лет, воспитывает двоих детей: пятилетнюю дочь Луну и трехлетнего сына Майлза. Оба они были зачаты с помощью ЭКО.





Крисси Тейген и Джон Ледженд с детьмиМариана Панкина