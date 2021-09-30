Кунцит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Существует огромное множество различных минералов, среди которых есть те, которые незаслуженно утратили свою популярность. К одному из таких камней относится кунцит, относящийся к группе камней под общим названием сподумен.

Каждый день мы подвергаемся атакам со стороны неприятных людей или испытываем негатив от различных событий. В таких ситуациях нам нужен помощник, который не даст перегореть. Таким камнем является кунцит. Похожим воздействием обладают аметист, аквамарин.

Энергетика кунцита и его свойства

Первое, что можно точно сказать про кунцит — это то, что он невероятно красив. Он прозрачен и обладает очень приятной розоватой окраской с фиолетовыми и пурпурными вкраплениями. Такой окрас минерал получил благодаря высокому содержанию марганца в его составе.

Сподумены довольно часто используются в ювелирной сфере, но красота — не единственная их сильная сторона. У минерала данного типа есть много полезных целебных свойств, обусловленных необычной энергетикой.

Первое, на что эксперты обращают внимание, — это тот факт, что в кунците воедино соединены стихии Огня и Земли. Подобное сочетание крайне редкое. Огонь и Земля в теории не могут уживаться вместе, но в кунците они находятся в гармонии. Этим камень и уникален.

Благодаря наличию в нем силы Земли он настраивает человека на глубокий анализ всего происходящего, а за счет присутствия Огня он также повышает чувственность. Это значит, что кунцит можно назвать камнем романтиков, мыслителей, философов. Он делает человека более ярким, харизматичным. Его стоит носить тем, кто находится на ранних этапах отношений или пока остается на этапе поисков второй половинки.

Этот камень способен избавить человека от бессонницы, навязчивых мыслей, переживаний. Если у вас сейчас не самый легкий период в жизни, можно держать рядом с собой кунцит. Полезно класть его рядом с собой перед сном.

Кунцит не укрепляет, но стабилизирует энергетическое поле человека. Таким образом, его хозяин лучше начинает понимать, что именно ему необходимо для работы над собой, тратит меньше сил и времени на то, что ему не нравится.

Этот камень подходит как замкнутым и неуверенным в себе личностям, так и тем, кто не может совладать со своими эмоциями, динамичен и очень активен. Он подстраивается под хозяина, прекрасно понимая, над чем именно нужно поработать, чтобы принести человеку счастье.

Каким Знакам Зодиака подойдет кунцит

Камень этого типа прекрасного подходит всем и каждому. Если вы полны сил, он направит их в нужное русло. Если вы устали, он поможет вам обрести энергию и веру в лучшее.

Полезен он всем Знакам Зодиака, но эксперты в первую очередь советуют обратить на него внимание Овнам, Тельцам, Близнецам, Львам, Девам, Козерогам и Рыбам.

Кунцит — это не просто камень удачи. Это отличный помощник на каждый день. Он будет полезен в любой ситуации. Не забывайте носить его на себе или рядом с собой в трудные дни и в дни, когда вы чувствуете нехватку мотивации.