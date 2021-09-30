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Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"

Курбан Омаров: "Они не смогли жить со мной, муж я ужасный"

38-летняя Ксения Бородина недавно официально развелась с Курбаном Омаровым. Последний после этого прокомментировал, почему не смог ужиться с популярной телеведущей, сообщает "СтарХит".

Бывший супруг Ксении Бородиной откровенно ответил пользовательнице Сети в комментариях, почему он не смог ужиться с женой.

"Это они не смогли жить со мной. Я хороший друг, муж я ужасный", — заявил Курбан Омаров.

Поклонница блогера возразила, что хороший отец по определению не может быть плохим мужем. "Может. Я два раза это доказал, спросите у моих жен", — ответил Омаров.

У самой Бородиной до этого поинтересовались, окончательную ли точку она поставила в браке с Курбаном Омаровым.

"При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1% — никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!" — цитирует телеведущую Teleprogramma.pro.

Ксения Бородина раскрыла, как ее маленькая дочь отнеслась к тому, что мама и папа больше не живут вместе.

Тяжело... Много разговоров я с ней провела. Много тепла и ласки. Она очень умная и чуткая девочка. Но, конечно, она переживает.

При этом Ксения Бородина заметила, что ни один свой брак она на самом деле не считает проигрышем. "Только бесценный опыт и прекрасные детки. Я в хороших отношениях с первым мужем. Просто не терплю многие вещи и другим не советую ради того, чтобы быть женой. В людях плохо разбираюсь — это факт!" — написала звезда.

Ксения Бородина теперь считает, что мужчинам не стоит давать второй шанс в отношениях. "Как показала практика, люди этого не ценят. Поэтому лучше не надо", — заявила телеведущая, отметив, что свои следующие отношения хотела бы скрывать от публики.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня раскритиковала Бородину, обвинив ее в злости и зависти.

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По материалам: uposters.ru

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