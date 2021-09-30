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Кузбасские студенты продолжат обучение по стандартам Ворлдскиллс

Кузбасские студенты продолжат обучение по стандартам Ворлдскиллс

В Кузбасском многопрофильном техникуме Гурьевска открылись четыре учебные мастерские, оснащенные по стандартам Ворлдскиллс.  Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование», обучение студентов будет проводиться по нескольким компетенциям:  «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

«Мы активно модернизируем материально-техническую базу в техникумах и колледжах Кузбасса, с 2019 года открыты уже 60 мастерских, а к концу 2021 года их будет 72. Кроме того, в 2022 году запланировано открытие еще 12 мастерских в шести техникумах и колледжах региона. Это позволяет студентам получать навыки профессии на современном оборудовании, которым оснащены промышленные предприятия. Ребята придут на работу полностью подготовленными специалистами. Сейчас молодые высококлассные профессионалы рабочих специальностей нужны во всех отраслях промышленности Кузбасса», –  сказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Обновленные производственные аудитории планируют использовать для дополнительного профессионального обучения, детского развивающего обучения, а также они станут площадками для проведения демонстрационного экзамена и конкурсов профессионального мастерства.

Кузбасский многопрофильный техникум стал четвертым из семи учреждений СПО, где в этом году открылись инновационные мастерские. Ранее по четыре лаборатории разного профиля начали работу в Кузбасском педагогическом колледже, Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме и Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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